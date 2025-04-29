季內，集團錄得收入176.49億元，按年跌14.95%，收入減少反映業務出售的影響，尤其是加拿大及阿根廷。若不計及須予注意項 目，收入有所增加，原因是國際財富管理及卓越理財和香港業務分部旗下的財富管理業務在客戶活動增加支持下收入上升，而在市況波動推動下，外匯業務和債務及股票市場業務亦錄得收入增長。

淨利息收益83.02億元，按年跌4.1%，反映出售加拿大及阿根廷業務導致的減幅，以及貨幣換算差額的3億美元不利影響。 若不計及此等因素，淨利息收益上升，原因是利率下降對資金成本的影響及結構性對沖的利好效應，足以抵銷資產收益的減幅有餘，當中部分歸因於集團資產組合的有利變動。普通股權一級資本比率為14.7%，較去年第四季減少0.2個百分點，原因是風險加權資產增加，但部分被普通股權一級資本增加抵銷。

匯豐預期信貸損失為9億美元，較去年第一季增加2億美元。匯豐指，增撥準備以反映地緣政局緊張及加徵關稅導致的不確定性增加及未來經濟前景惡化。

匯控指，繼續以於2025至2027年三年期間，每年平均有形股本回報率達約15%為目標。該行預期2025年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比維持在30至40個基點之間。鑑於目前的不確定性及市場波動，預期2025年的貸款需求依然不振。然而中長期而言，集團繼續預期客戶貸款結欠按年達到中單位數百分比增長，並繼續預期財富管理業務的費用及其他收益中期內可達到每年雙位數的平均百分比增長。此外，集團擬將普通股權⼀級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，⽽2025年的股息派付比率目標基準則為50%，當中不包括重大須予注意項目及相關影響。

集團表示，擬展開最多達30億美元的股份回購，預計將於2025年5月2日股東周年大會結束後不久展開，並於發表2025年中期業績前完成。

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