在早前內地巨頭京東（9618）高調攻本港網購市場後，HKTVmall 隨即取消所有訂單的免費自取門檻，任何客戶只要於 HKTVmall 購物，不論金額及 產品都能享受免運費、極具靈活彈性的自取訂單服務，並可按照自己的需要，選擇最適合 的自取時間及地點，包括所有 HKTVmall O2O 門市及合作自取點。

據HKTVmall指，客戶於 HKTVmall 網購任何室溫乾貨產品，而訂單重量不超過 20 公斤，即可於「送貨地址」 中選擇於全港 118 間郵政局自取。

訂單將於客戶選擇的送貨時段送到指定郵政局自取點。 客戶只需要在訂單到達郵政局起計的 3 日內，於郵政局的開放時間到櫃位向當值郵差出示「收貨 QR Code」或訂單編號，即可自取訂單。

HKTVmall 指，會繼續在全港各區，增加更多自取點，為客戶帶來更便捷的網購體驗。

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