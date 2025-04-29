艾橋智表示，該行有穩定、強勁的經常性收入，主要來自存款業務產生的銀行業務非利息收入，在手續費收入方面，他續預期財富管理中期內續有雙位數增長、交易銀行業務產品也不只於貿易，並覆蓋不同區域貿易走廊，認為該行收入來源高質素並多元化，有助可以達成oTE目標。

匯控首季預期信貸損失（ECL）為8.76億美元，按年上升21.6%或1.56億美元，其中1.5億美元與經濟前景不明朗上升有關，在匯控下行預期情况，預期會令全年ECL額外增加5億美元。財務總監郭佩瑛表示，撇除相關額外撥備，ECL與去年同期大致相同，目前風險監察指標仍然穩定，未有受關稅的直接影響。該行已對汽車、批發貿易、工業、紡織、零售、運輸等行業，按其不同風險權重進行詳細影響評估，將持續監測市場變化。

匯控維持今年銀行業務淨利息收益約420億美元指引，中長期續預期客戶貸款按年有中單位數增長，惟鑑於目前不確定性及市場波動，預期今年貸款需求依然不振。艾橋智表示，雖然上季貸款業務仍在增長，但市場不確定性在短期內可能會影響客戶投資決定，令貸款增長略微放緩。郭佩瑛補充，香港貸款在去年第四季收縮，但今年首季已經穩定。雖然利率仍是不利因素，不過存款結餘續有增長，而且結構性對冲續為淨利息收益帶來支持。

匯控今年初啟動新業務架構，並預期今年上半年完成主要重組相關決策，至於有否受關稅事態影響，艾橋智表示，重組進展迅速並按計劃進行，重申今年節省3億美元成本，並在2026年底前達成削減15億美元的目標。

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