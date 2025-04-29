報告提及，57%的受訪中國企業高管表示，代理式AI的使用將在未來三年大幅提升。企業認為，代理式AI將幫助企業提高數碼化架構的靈活性和創新能力，並加快研發速度。雖然82%的中國企業高管擔心大型語言模型（LLMs）和聊天機械人會使所有品牌的聲音千遍一律，但78%的受訪者相信，品牌可以透過積極打造個人化的AI體驗。

另外，有74%的受訪中國企業高管表示，需要在未來三年培養並提升員工運用生成式 AI及相關科技的能力。同時，64%企業高管預計，將在企業內大力推動生成式AI的普及，鼓勵員工借助自動化處理工作任務和流程。

報告編寫團隊聽取了來自《技術展望》外部顧問委員會的意見，這是一個由20多位分別來自學術界、商界和公共領域的人士。同時，埃森哲商業研究院向全球28個國家和地區的21個行業、共4000多名企業高管和1.2萬餘名消費者進行了調研。調研於2024年10月至12月期間進行。

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