moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

藍灣廣場分店5月底結業 DONKI望短期覓得合適地點開設分店

日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）昨日公布，位於小西灣藍灣廣場的分店宣布租約期滿，將於5月31日結業，為集團於2019年攻港以來，首間結業的分店。

DONKI藍灣廣場分店於2021年2月開幕，佔地20,279呎。根據土地註冊處資料顯示，DONKI藍灣分店租約至今年9月21日方到期。DONKI回覆《明報》查詢時表示，小西灣店因租約期將至，評估搬遷、裝修清拆及還原工程所需時間後，故訂於5月31日結束營業。

港人北上消費成風，加上日圓回落，吸引港人頻密到日本消費，本港零售市道更見疲軟。惟DONKI表示，公司一直積極於本地市場探索更多發展空間，期望短期內可以覓得合適地點開設分店。根據DONKI官網顯示，公司仍在尋求面積逾1萬平方呎街舖、商場等舖位的廣告。

DONKI第一滴血 小西灣藍灣廣場分店宣布5月底結業

據 DONKI官網介紹，撇除藍灣廣場分店，現時集團尚有10間分店，分別位於荃灣、黃埔、屯門、將軍澳、鑽石山、中環、九龍灣、尖沙嘴、銅鑼灣及旺角。

 

 

其他報道

PAObank全年淨利息收入增70% 將積極發展個人銀行業務

傳將分拆中國業務 Nvidia：假消息

埃森哲：近六成中國企業認為代理式AI使用量未來三年大幅提升

滬深三大指數半日向下 上證指數連跌三個交易日

匯控：高額關稅情况或降收入低單位數 有信心未來3年RoTE能達標

CCASS流通股急增 小鵬股價跌逾4%

恒大清盤人：許家印拒絕披露資產詳情

HKTVmall與香港郵政合作 增118間郵政局自取點

新世界首季內地住宅銷售金額逾21億人民幣 增52%

半日沽空金額減16% 恒生中國企業沽空增77%

海豐國際首季收入增38% 建造兩艘集裝箱船舶

恒生增派息 第一次中期息派1.3元

恒指半日升26點 科指升0.8% 北水轉流出 匯控績前跌0.5%

匯控首季列帳基準稅前利潤跌25% 派息0.1美元 擬展開最多30億美元股份回購

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.96%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR創3個月高

OpenAI：ChatGPT將推網購功能