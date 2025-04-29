日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）昨日公布，位於小西灣藍灣廣場的分店宣布租約期滿，將於5月31日結業，為集團於2019年攻港以來，首間結業的分店。
DONKI藍灣廣場分店於2021年2月開幕，佔地20,279呎。根據土地註冊處資料顯示，DONKI藍灣分店租約至今年9月21日方到期。DONKI回覆《明報》查詢時表示，小西灣店因租約期將至，評估搬遷、裝修清拆及還原工程所需時間後，故訂於5月31日結束營業。
港人北上消費成風，加上日圓回落，吸引港人頻密到日本消費，本港零售市道更見疲軟。惟DONKI表示，公司一直積極於本地市場探索更多發展空間，期望短期內可以覓得合適地點開設分店。根據DONKI官網顯示，公司仍在尋求面積逾1萬平方呎街舖、商場等舖位的廣告。
據 DONKI官網介紹，撇除藍灣廣場分店，現時集團尚有10間分店，分別位於荃灣、黃埔、屯門、將軍澳、鑽石山、中環、九龍灣、尖沙嘴、銅鑼灣及旺角。
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