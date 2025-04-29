月初美國推出「對等關稅」後，對沖基金拆倉加上投資者對美國市場信心下降，觸發美國長期國債被抛售，市場質疑美債是否仍可視為「無風險資產」。匯控（0005）行政總裁艾橋智認為，美國國債仍會被視為無風險資產，是重要的外匯儲備、流動性管理、擔保工具，以及應用於其他財務要求的資產。他指全球市場參與者皆視美國國債作為無風險資產，確保市場流動性、估值在合適水平相當重要，否則對全球任何人都不利。
艾橋智又指，有80%的貿易融資以美元進行，未來在貿易融資續會佔主導地位，雖然客戶的貨幣需要會根據其需求變化，但未見美元作為儲備貨幣、貿易貨幣和支付貨幣的主導地位發生變化。不過近期市場不確定性，帶動客戶重新配置資產，包括從美股轉至香港和內地股市，從股市轉至共同基金和債市，或直接泊在定期存款再重新投資。
對於貿易趨勢變化，艾橋智指過去「中國+1」轉移供應鏈策略雖會受美國關稅影響，但亞洲、中東區內貿易不會受影響，過去數年已有結構性的增長。他續指全球化不會完結，但貿易模式、貿易走廊、貿易量正在重置，區域內貿易將佔更為主導地位。他指客戶在不明朗前景下會希望尋找可信任的業務伙伴，該行有5000多個貿易行業且有財務實力，可以支持客戶隨著其需求發展。
匯控現時持有交通銀行（3328）19%股權，不過交行配股完成後會攤薄至16%，艾橋智表示滿意16%的持股比例，並支持交行增資以提升支持市場和增長的能力。財務總監郭佩瑛指，股權攤薄將對匯控在會計上產生12億至16億美元損失，在交行配股完成後會反映在財報，不過對核心一級資本充足率影響輕微，不會影響匯控派息或資本分配，將維持在交行的長期戰略持股。
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