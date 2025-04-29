恒指今早高開101點，高位升241點，低位跌53點，高低波幅295點。上升股份比例為34.45%，下跌為30.6%，無升跌為34.94%。

恒指收市升36點或0.16%，報22008點，大市成交金額1776億元，較上日增加5.1%，是4月25日2080.36億元成交後最多；國指跌12點或0.15%，報8067點。恒生科技指數收報5019點，升0.62%。

藍籌股成交金額769.78億元，佔大市成交43.34%；科指成份股成交金額462.44億元，佔大市成交26.03%；國指成份股成交金額664.12億元，佔大市成交37.39%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.08%，至145.74億元，佔大市成交8.2%。牛熊證成交金額75.3億元，增加18.29%；窩輪成交金額70.43億元，減少6.11%。

藍籌47隻升，33隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升7.16%，收報4.94元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌2.57%，收報371.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.47元，升13.71%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報73.6元，跌4.48%。

恒指續高於20天線(21723.18點)。科指續高於10天線(4959.65點)、20天線(5000.9點)、100天線(5014.72點)。

北水南下合計淨流出64.24億元，終止單日流入，流出金額是4月25日後最多。北水本月累計流入1610.35億元，按月減少0.47%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）728.38億元，較上日減5.69%，佔香港市場成交額由上日的22.84%減至20.49%。

阿里巴巴（9988）發布最新版本「通義千問」 稱媲美DeepSeek。收報115元，跌0.17%。

午後消息股表現

匯控（0005）首季列帳基準稅前利潤跌25% 派息0.1美元 擬展開最多30億美元股份回購。匯控：高額關稅情况或降收入低單位數 有信心未來3年RoTE能達標。收報88.35元，升3.03%。

CCASS流通股急增 小鵬（9868）股價跌逾4%。收報73.6元，跌4.48%。

HKTVmall與香港郵政合作 增118間郵政局自取點。香港科技探索（1137）收報1.91元，無升跌。

新世界（0017）首季內地住宅銷售金額逾21億人民幣 增52%。收報4.66元，無升跌。

海豐國際（1308）首季收入增38% 建造兩艘集裝箱船舶。收報20.9元，無升跌。

恒生（0011）增派息 第一次中期息派1.3元。收報105.7元，升0.48%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農行（1288）收報4.83元，跌0.21%。

中行（3988）收報4.36元，跌1.13%。

交行（3328）收報6.81元，跌0.29%。

中銀香港（2388）收報30.95元，跌0.16%。

建行（0939）收報6.79元，跌1.16%。

中國人壽（2628）收報13.98元，升0.58%。

招行（3968）收報44.5元，跌0.45%。

中海油（0883）收報16.74元，跌1.53%。

工行（1398）收報5.48元，跌0.72%。

中石油（0857）收報5.8元，跌0.51%。

郵儲行（1658）收報4.85元，升0.21%。

萬洲（0288）收報6.93元，升0.14%。

國航（0753）收報4.79元，升3.68%。

鞍鋼股份（0347）收報1.51元，升1.34%。

ASMPT（0522）收報51.85元，升1.37%。

康希諾生物（6185）收報30.4元，跌0.49%。

南航（1055）收報3.24元，升1.89%。

東航（0670）收報2.32元，升1.31%。

萬科（2202）收報5.44元，跌0.55%。

中信銀行（0998）收報6.08元，跌0.82%。

中信証券（6030）收報19.2元，跌0.72%。

中遠海控（1919）收報11.68元，升0.17%。

中遠海運港口（1199）收報4元，跌1.48%。

中國財險（2328）收報13.88元，跌0.72%。

人保集團（1339）收報4.46元，跌2.41%。

丘鈦科技（1478）：大股東擬收購日TDK微型驅動器業務，或轉介予上市公司。收報6.53元，升1.56%。

李寧（2331）首季零售流水錄低單位數增長。收報14.62元，跌2.53%。

藥明康德（2359）首季多賺89%至36.7億人幣。收報60.65元，升4.21%。

天寶集團（1979）聯同正大集團拓泰國兩輪電動車換電樁網絡。收報1.62元，升10.2%。

領展（0823）基金旗艦LREP委任Steven Bass出任日本投資部主管。收報35.95元，升0.42%。

耀才（1428）宣布賣盤前， 葉茂林7.83%直接持股轉予私人控股公司。創上市新高，見7.68元，收報7.3元，升31.53%。

道富於盈富（2800）持倉跌至5%以下。收報22.14元，跌0.81%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.96元，收報11.76元，升1.03%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見7.68元，收報7.3元，升31.53%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.62元，收報2.53元，升0.4%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.58元，收報8.51元，升1.07%；上美股份（2145）創上市新高，見72.2元，收報70.5元，升7.88%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.45元，收報1.45元，升5.84%；巨子生物（2367）創上市新高，見81.3元，收報80.2元，升1.58%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.54元，收報5.45元，升3.61%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見198.2元，收報197.9元，升2.54%；蜜雪集團（2097）創上市新高，見533元，收報503.5元，升3.18%；古茗（1364）創上市新高，見26.3元，收報24.7元，升2.49%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見69.44元，收報69.44元，升1.49%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見581元，收報581元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1095.45元，收報1095.45元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1058元，收報1058元，升0%；大唐發電（0991）創52周高，見1.94元，收報1.84元，跌2.13%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.15元，收報5.08元，升0.2%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.285元，收報0.248元，升10.22%；達力集團（0029）創52周高，見13.68元，收報13.6元，升1.49%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.41元，收報0.405元，升1.25%；北京控股（0392）創52周高，見31.65元，收報31.25元，升1.13%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.2元，收報10.2元，無升跌；盈大地產（0432）創52周高，見0.255元，收報0.2元，升6.38%；雲遊控股（0484）創52周高，見1.29元，收報0.8元，升17.65%；金利來集團（0533）創52周高，見1.49元，收報1.48元，無升跌。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，飛道旅遊科技（8069）低見0.027元，收報0.029元，無升跌；進智公共交通（0077）低見0.395元，收報0.4元，跌6.98%；復興亞洲（0274）低見0.25元，收報0.275元，無升跌；中滙集團（0382）低見1.42元，收報1.44元，跌2.7%；信銘生命科技（0474）低見0.025元，收報0.027元，跌3.57%；恒發光學（1134）低見0.161元，收報0.175元，升1.74%；中國天保集團（1427）低見0.1元，收報0.18元，跌4.26%；富臨集團控股（1443）低見0.071元，收報0.078元，跌11.36%；聯洋智能控股（1561）低見0.047元，收報0.051元，跌1.92%；福森藥業（1652）低見0.235元，收報0.26元，升1.96%。

13隻股份創52周低，其中十隻包括，卓能（集團）（0131）低見1.44元，收報1.44元，跌2.7%；香港生力啤（0236）低見0.69元，收報0.69元，跌2.82%；德永佳集團（0321）低見0.54元，收報0.54元，跌3.57%；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.22元，收報0.25元，跌1.96%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；迪米生活控股（1667）低見0.161元，收報0.172元，跌4.97%；瑞威資管（1835）低見1.77元，收報1.77元，無升跌；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；VICON HOLDINGS（3878）低見0.178元，收報0.178元，跌1.11%。

異動股

上升異動股，包括，瑋俊生物科技（0660）收報0.14元，升62.79%；勵晶太平洋（0575）創52周高，見1.02元，收報0.98元，升44.12%；融太集團（1172）收報0.019元，升35.71%；光尚文化控股（8082）收報0.158元，升35.04%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見7.68元，收報7.3元，升31.53%；高雅光學（0907）收報0.138元，升28.97%；虎視傳媒（1163）收報0.138元，升26.61%；天璽曜１１（1010）收報0.099元，升23.75%；聲揚集團（8163）收報0.11元，升23.6%；智數科技集團（1159）收報0.57元，升22.58%；創陞控股（2680）收報2元，升20.48%。

下跌異動股，包括，新明中國（2699）收報0.017元，跌32%；中國環保科技（0646）收報0.153元，跌29.82%；泰凌醫藥（1011）收報0.435元，跌25%；高鵬礦業（2212）創上市新低，見0.06元，收報0.062元，跌22.5%；亦辰集團（8365）收報0.27元，跌21.74%；惠生國際（1340）收報0.034元，跌19.05%；HOME CONTROL（1747）收報0.76元，跌18.28%；傳遞娛樂（1326）收報0.051元，跌17.74%；毅德國際（1396）收報1.95元，跌17.02%；中國疏浚環保（0871）收報0.149元，跌16.76%。

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