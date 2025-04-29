為配合最新經濟趨勢和企業需求，吸引更多來自不同地區的企業來港上市，證監會和港交所正推進全面的上市制度檢討，其中包括審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；以及研究優化雙重主要上市及第二上市門檻等。相關檢討將進一步便利新興產業公司和海外企業在港上市。

財經事務及庫務局發言人稱，在海外上市的中概股一直有回流香港市場的意向，配合相關需求，港交所近年推出一系列上市制度改革，包括針對中概股和其他海外發行人的融資需求對有關上市機制作出全面檢討，以進一步便利中概股在港上市。自2018年上市制度改革截至今年3月底，已有33家中概股發行人回流香港。

面對美國加徵關稅對全球市場造成的波動，發言人指出，證監會直至目前沒有發現任何可能引發系統性風險或嚴重影響金融穩定的行為，未有過度槓桿或頭寸集中的情況。股票市場和股票衍生品市場，沒有出現顯著增加持倉，亦未有出現淡倉集中或累積的情況。

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