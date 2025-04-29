該集團表示，推出新部門的目的是促進法幣與加密貨幣經濟之間的無縫轉換，目標是為機構和零售客戶提供安全、高效的支付基礎設施，具體服務包括（1）提供專屬客戶經理的定制入門服務；（2）提供統一的API/SDK，以實現各種支付方式的無縫連接；（3）提供成熟的機構法幣基礎設施和卓越的運營能力。

根據介紹，OSL Pay乃針對傳統金融與數字資產市場間的跨境價值轉移需求，並提供嶄新解決方案。OSL指，該平台採用統一架構，讓金融機構、交易所及企業能夠以前所未有的效率進行法幣與加密貨幣轉換，同時積極準備符合歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）及全球反洗錢標準。

OSL集團執行董事兼行政總裁崔崧表示，OSL Pay的成立標誌著集團在數字資產領域的戰略升級。平台結合區塊鏈技術的效率和傳統金融的穩健性，讓跨境資金流動如同互聯網數據傳輸般即時可靠，同時滿足金融機構最嚴格的合規要求。

新部門人事方面，OSL宣布任命張競偉為OSL Pay主管，指其在金融科技領域擁逾20年的經驗，曾在數字轉型及為大型銀行機構提供顧問服務方面經驗豐富，也曾在頂級加密貨幣交易所擔任領導職務，負責推動全球業務發展和監管策略。該集團又指，其期望張競偉能在OSL Pay推動創新。

張競偉則指，OSL Pay致力打造新一代支付基礎設施，而透過整合OSL集團在數字資產領域的技術優勢與本地市場經驗，相信平台將成為連接傳統金融與加密經濟的重要橋樑。