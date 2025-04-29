大市全日沽空金額224.05億元，較上日減少17.35%，沽空金額佔大市成交比率由上日的16.03%降至12.61%。
沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）18.57億元，較上日減少32%。上日流通股份減0.95%或333.77萬個，至3.44億個，是4月25日後最少，當日達3.48億個。
盈富基金（2800）上日流通股份減0.39%或2400萬個，至60.14億個，是4月25日後最少，當日達60.38億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.83%或7300萬個，至86.93億個，是4月25日後最少，當日達87.66億個。
沽空增幅最多的股份為，濱江服務（3316）增加9914.44%，至247.85萬元；沽空減幅最多的股份為，ＧＸ中國雲算（2826）減少99.28%，至2700元。
藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率56.24%。科指股沽空比率最高的是百度（9888）沽空比率46.48%。
其餘請看附圖。
其他報道
港股續橫行 恒指收市升36點 科指升0.6% 北水成交個月低 再轉流出64億
藍灣廣場分店5月底結業 DONKI望短期覓得合適地點開設分店
PAObank全年淨利息收入增70% 將積極發展個人銀行業務
匯控：高額關稅情况或降收入低單位數 有信心未來3年RoTE能達標