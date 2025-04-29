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全日沽空金額減17% 恒生中國企業減32%

大市全日沽空金額224.05億元，較上日減少17.35%，沽空金額佔大市成交比率由上日的16.03%降至12.61%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）18.57億元，較上日減少32%。上日流通股份減0.95%或333.77萬個，至3.44億個，是4月25日後最少，當日達3.48億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.39%或2400萬個，至60.14億個，是4月25日後最少，當日達60.38億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.83%或7300萬個，至86.93億個，是4月25日後最少，當日達87.66億個。

沽空增幅最多的股份為，濱江服務（3316）增加9914.44%，至247.85萬元；沽空減幅最多的股份為，ＧＸ中國雲算（2826）減少99.28%，至2700元。

藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率56.24%。科指股沽空比率最高的是百度（9888）沽空比率46.48%。

其餘請看附圖。

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