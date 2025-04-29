PCCW Global 今年初設置銀河航天首個位於香港的低軌寬頻衛星通訊演示站，雙方其後完成把演示站連接至銀河航天由八顆低軌通訊衛星組成的試驗星座「小蜘蛛網」的測試，將高速、低時延的衛星網絡應用於遙距高清影片傳輸、自動駕駛車輛遙距控制等不同場景，以驗證低軌衛星通訊技術的可行性和商業潛力。雙方亦同時測試透過低軌寬頻衛星 Q/V 和 Ka 頻段端到端星地通訊，完成雙向 100Mbps 速率的在軌測試，利用手機及智能裝置進行優質、連續暢通的衛星互聯網視像通話。

PCCW Global 與銀河航天於去年九月簽訂諒解備忘錄，探索提供低軌衛星服務的合作。雙方今天於在香港合辦的「低軌衛星互聯網與未來通訊發展論壇」上，再簽署重要戰略合作框架協議，在全球低軌衛星互聯網領域展開更深層次的合作。PCCWGlobal 將發揮自身廣泛網絡覆蓋以及基礎建設的優勢，結合銀河航天的尖端科技，進一步將低軌衛星服務推展至香港以至一帶一路國家。

PCCW Global 行政總裁徐家輝表示，「PCCW Global 廣泛的網絡基礎建設遍佈美洲、歐洲、非洲、中東及亞洲地區，是新一代低軌衛星通訊系統發展不可或缺的部分。我們透過結合 PCCW Global 旗下的網絡平台與尖端的低軌衛星科技，提供高速、低時延和便捷無縫的網路連接，支援香港以至全球的創新科技應用」。

銀河航天創始人董事長兼首席執行官徐鳴表示，「銀河航天是領先的衛星製造商和衛星互聯網解決方案提供商，具備年產百顆衛星的研製能力，組建中國首個低軌寬頻通訊試驗網路，亦完成多項國內國際首次通訊試驗驗證，並已經作為新質生產力出海。當前，商業航太正在成為航太產業發展的重要力量，低軌衛星網路是 6G 新時代的重要組成部分。作為商業航太領軍企業，銀河航天期待與香港各界進一步交流，發揮自身在科創領域的優勢，推動香港培育航太產業生態，助力香港發展國際科技創新中心」。

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