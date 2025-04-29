期內計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入上升3.4%，其中平均生息資產按年增長8.3%；淨息差按年收窄6個基點至1.55%，主要由於市場利率下降。

中銀香港表示，股票市場氣氛回暖，集團緊抓客戶投資及財富管理需求殷切的機遇，投資及保險業務帶動下，淨服務費及佣金收入按年上升34.7%。客戶存、貸款較2024年底分別增長3.6%及1.3%。期內減值貸款比率為1.01%，持續好過市場平均水平。

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