中國人壽（2628）公布，首季多賺39.5%，至288.02億元人民幣(下同)，扣除非經常性損益後多賺39.3%，至288.59億元。期內收入跌8.9%，至1101.77億元。新業務價值較2024年同期使用相同經濟假設重述的結果增長4.8%。
公司指，首季多賺主因公司持續深化資產負債聯動，不斷加強承保管理，同時受市場利率變化影響，淨利潤按年增長。
公司指，第一季，保險業務保持平穩增長，實現總保費3544.09億元，增長5.0%，其中，續期保費為2469.75億元，增長9.7%；新單保費為1074.34億元，下降4.5%，其中短期險保費為414.94億元，增長19.2%。退保率為0.29%。
第一季，實現總投資收益537.67億元，總投資收益率為2.75%；淨投資收益為442.47億元，淨投資收益率為2.60%。
核心償付能力充足率146.12%，綜合償付能力充足率199.34%。
其他報道
中銀香港首季提取減值準備前多賺15.6%息0.29元 淨息差收窄6點子
港股續橫行 恒指收市升36點 科指升0.6% 北水成交個月低 再轉流出64億
藍灣廣場分店5月底結業 DONKI望短期覓得合適地點開設分店
PAObank全年淨利息收入增70% 將積極發展個人銀行業務