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中人壽：首季多賺39% 新業務價值增4.8%

中國人壽（2628）公布，首季多賺39.5%，至288.02億元人民幣(下同)，扣除非經常性損益後多賺39.3%，至288.59億元。期內收入跌8.9%，至1101.77億元。新業務價值較2024年同期使用相同經濟假設重述的結果增長4.8%。

公司指，首季多賺主因公司持續深化資產負債聯動，不斷加強承保管理，同時受市場利率變化影響，淨利潤按年增長。

公司指，第一季，保險業務保持平穩增長，實現總保費3544.09億元，增長5.0%，其中，續期保費為2469.75億元，增長9.7%；新單保費為1074.34億元，下降4.5%，其中短期險保費為414.94億元，增長19.2%。退保率為0.29%。

第一季，實現總投資收益537.67億元，總投資收益率為2.75%；淨投資收益為442.47億元，淨投資收益率為2.60%。

核心償付能力充足率146.12%，綜合償付能力充足率199.34%。

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