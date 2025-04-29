電視廣播（0511）（TVB）公布，截至今年今年3月底止第一季，翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到78%的市場份額。
季內受益於香港黃金時段廣告位的價格增長，以及新推出在香港以外的大灣區廣告服務鼓舞的初步成果，集團來自廣告客戶的整體收入與去年同期相當。總體而言，集團預計今年全年的廣告收入將超越2024年，而香港以外的大灣區將會成為關鍵的增長驅動力。
OTT串流業務方面，所有服務層級的平均每月活躍用戶人數(MAU)維持約200萬。由於去年末舉行的促銷活動的效果不如預期般持續，myTV Gold於首季內流失一些客戶。
然而，myTV Super平台數碼廣告收入按年實現強勁的雙位數百分比增長。集團將在今年上半年推出更多的舉措以提高myTV Super上帶來廣告收益的觀看人數，因此，預計於2024年增長強勁的數碼廣告收入將於今年再次成為亮點。
電視廣播表示，對截至今年12月底止年度EBITDA持續改善及實現正數淨利潤（利潤歸屬予公司股東）的預期。
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