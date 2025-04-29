私有化計劃生效後，廸生創建將退市。公司股份於4月24日上午九時正起停牌，將於明早（4月30日）九時正起復牌。

目前潘廸生、潘冠達及其一致行動人持有公司的權益61.98%，無利害關係股東持有38.02%，涉及計劃股份為39.52%。

要約人指，謀求在非上市環境中重塑集團業務，並向計劃股東提供具有吸引力之現金溢價讓其退市。

廸生創建指，包括進行私有化建議的理由與裨益是因計劃有助緩解利潤下降的情況，讓公司能靈活制定新業務與增長策略，而這些策略將要動用重大投資，及新業務更有可能出現初期損失 。

集團指，私有化建議如果得以實施，公司就能聚焦探索、推出新業務計劃，而不必受到市場對公司在短期利潤和股息之期望及不必受股價波動所影響。

對股東而言，股份價值一直比每股資產淨值有所折讓 、香港名貴商品零售市場前景黯淡，而且公司股份過去一段相當長時間交投偏低，局限了公司在場內有效回購股份之能力，也令股東難以退市而不受股價因銷售壓力而產生之負面所影響，今次為計劃股東提供良機，以具有吸引力之現金溢價全數變現所持股份。

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