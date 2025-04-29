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澳博今年首季扭虧轉賺3000萬

澳門博彩（0880）公布今年三月底止首季業績，扭虧為盈，轉賺3100萬元，連續三個季度實現盈利。其首季EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）亦達到9.58億元，按年增長10.88%。該集團季內手持的現金水平較去年底略增1500萬元至32.32億元；債項則略增2.81億元至267.39億元。

集團指，季內的博彩淨收入達69.49億元，按年增長7.5%。非博彩淨收入則達5.31億元，按年增長16.45%。按項目劃分，路氹上葡京的EBITDA為1.49億元，按年大增69.32%；新葡京則錄EBIDTA達4.4億元，按年減少17.76%。包括葡京、回力海立方、新馬路金碧坊及十六浦非博彩部份的EBITDA共3.42億元，按年增2.4%。其餘9間衛星場則扭虧為盈，錄得EBITDA達7900萬元。

博彩業務方面，與貴賓博彩相關的轉碼毛收益按年減少0.6%至6.41億元。至於中場的博彩毛收益為62.03億元，按年增長8.6%；與角子機等相關的電子博彩毛收益淨額則為7.07億元，按年大增32.1%。

季內澳博的資本支出為4.92億元，主要用於物業及設備。在投資方面，該集團在季內錄得股份未變現虧損580萬元，並於其他全面開支中列賬。澳博今日股價收報2.18元，升0.41%。

澳門博彩主席及澳娛綜合常務董事何超鳳表示，儘管首季市場整體消費力有所放緩，澳娛綜合的表現仍較上季持穩。公司於2024年啟動的優化項目已陸續竣工，多項全新設施將於未來分階段推出，為集團的大眾市場帶來新的增長點。儘管宏觀經濟短期內或面臨一定挑戰，澳博將繼續專注執行策略，並對澳門旅遊經濟的長遠基本面抱持信心。

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