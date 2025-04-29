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財經花生丨前NBA超級球星D-Rose現身中環周大福 掃貨定合作?

有中環花生友剛剛send咗張相畀小弟，係周大福珠寶（1929）中環分店，發現間舖突然閂門唔做生意，門口就塞咗一堆人喺度睇熱鬧，望真啲，原來係前NBA超級球星Derrick Rose喺入面！友人話見佢似乎係店舖入面同記者做緊訪問，唔知有無順手shopping？

Rose喺2011年成為NBA MVP，到而家都仲係史上最年輕MVP得主，全盛時期以速度同彈跳見稱，加上靚仔兼效力米高佐敦（Ｍichael Jordan）母隊公牛，所以喺全球擁有好多fans，舊年因為傷患宣布退休。

睇返資料，近日佢就嚟咗香港舉辦fans見面會，見到佢噚日喺個人ig上載咗個story 影咗周大福個logo，寫住「can’t wait for tomorrow」，唔知係咪有咩合作？

文：九叔

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