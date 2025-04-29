中國海洋石油（0883）總裁閻洪濤今午在首季業績的發布會上表示，雖然短期內因為美國總統特朗普的新政策對市場造成影響，波動性較大，致現時國際油價已經回落至65至66美元，相對集團在首季實現油價平均每桶約72美元，但是他強調，在低油價時不致對集團構成影響，並更反映其在大量現金流甚至成本優勢。這亦給予他們好的購併機會，購併的項目不止公司，亦包括資產。當機會出現時，他認為，這對具備現金流的公司，會帶來機遇。
他強調，就算低油價，中海油的產量及資本支出計劃未受影響，亦不用更改。他強調，每間公司受低油價影響並不一樣，對他們而言，則反映其成本優勢，並隨著集團擴大具優勢的業務，紓緩低油價的影響。集團更透露，撇除去年首季多一天的影響，今年中海油首季的油氣淨產量實際增加6%。財務部總經理王宇凡稱，集團來自南美洲、巴西及亞洲的產量有增加，來自非洲的有所減少。至於圭亞那項目尋求仲裁不案，她稱，集團會爭取己方權益。
在天然氣業務方面，閻洪濤稱，其生產後主要供應予廣東、香港及沿海地區，相比華中、華北地區會有價格差異，加上去年華北出現暖冬情況，因此需求受到影響而較低。
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