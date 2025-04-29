養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生表示，衷心感謝李嘉誠基金會對養和的支持與信任，體現雙方共同推動香港醫療創新的精神。現時得到李嘉誠基金會捐贈肝癌無創組織碎化系統，養和將齊備各項專治肝病的頂尖技術，讓醫生能因應肝癌患者的不同病況及需要，從而作出最合適、全方位、高效、較低風險的治療方案，造福香港以至亞洲及大中華區內患者。

根據香港癌症資料統計中心數據，肝癌是本港第五大常見癌症，亦是癌症死亡的第三大原因。而中國內地因原發性肝癌死亡人數和死亡率更位列第二位。

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