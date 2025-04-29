萬科（2202）公布，截至今年3月底止首季虧損62.5億元（人民幣，下同），去年同期為賺3.31億元，每股虧損0.5268元。
期內收入379.9億元，按年下降38.3%，其中房地產開發業務收入228億元，下降51.1%；經營服務業務收入122.7億元，增長12.1%。首季毛利率為6.1%，按年比下降4.7個百分點。
萬科首季合同銷售面積254萬平方米，合同銷售金額349.2億元，分別按年下降35.1%和39.8%；實現結算面積203.1萬平方米，結算金額228.0億元，分別跌36.2%和51.1%。
截至今年3月底，集團持有貨幣資金755億元；有息負債合計3,658.7億元；資產負債率為73.5%。
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