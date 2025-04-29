滿貫認為，雅各臣等作為其長期業務合作伙伴及第三大股東，可增強其財務狀況，並提供營運資金以應對任何未來發展及責任。這亦有助於進一步加強訂約雙方的潛在策略合作，並將使滿貫集團能夠把握新興市場機會，優化其財務槓桿，並最終提升股東長期價值。

雅各臣自2017年起與滿貫集團展開業務合作，到2020年更通過股權投資加深了雙方的合作關係。滿貫集團現時專門為中成藥及保健產品等品牌商提供品牌代理、推廣營銷、管理、分銷及銷售的一站式服務，亦專注於發展其保健及健康行業的品牌組合。東南亞市場已成為滿貫集團業績增長的核心驅動力。雅各臣集團的戰略增持將為滿貫集團東南亞佈局注入強勁動能。隨著滿貫集團成功取得泰國食品藥品監督管理局食品許可證及柬埔寨藥品進口銷售許可證，雅各臣將憑藉其深耕醫藥領域的資源網絡，加速推進越南、印尼等新興市場的准入資質獲取，協助滿貫集團構建橫跨東南亞的合規運營版圖。

滿貫一方面獨家代理百年老字號「李眾勝堂保濟丸」，計劃今年全面進駐新加坡連鎖渠道，另一方面繼續積極開拓自有品牌產品，旗下品牌包括「BG Pro博健專研(Boost & Guard Pro)」、「和漢匠心(Craft by Wakan)」及「金門強效(Kinmen Qiangxiao)」等，目前註冊已超過60個自家品牌產品商標。滿貫與雅各臣透過「股權綁定+供應鏈協同」的創新模式，整合從研發端到消費端的全鏈條資源，打造區域內稀缺的一站式產業解決方案，在快速增長的東南亞千億級市場中搶佔制高點。滿貫主席王嘉俊強調，今次獲雅各臣集團增持能有助進一步鞏固雙方合作關係，亦充分體現雅各臣集團對滿貫集團核心業務模式、東南亞市場拓展戰略及長期投資價值的堅定信心。