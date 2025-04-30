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美股續升 創逾兩周高 道指升300點 美債息見三周低

投資者押注美國企業能夠挺過經濟增長放緩和關稅衝擊。美債息續跌，見三周低，息差個別發展，美2年期10年期債息差擴闊，美3個月10年期債息倒掛擴至三周最闊。金龍指數下跌。道指、標指連升6日，道指創兩周高，標指納指創近四周高。

關稅方面，特朗普周二簽署行政令，進口汽車和零組件將免於再被徵收鋼鋁單獨關稅，以防止關稅重疊產生的累積效應。路透社報道，中國已對美國乙烷豁免本月早些時候加徵的125%關稅。

經濟數據方面，美國3月職位空缺數降至9月以來最低，4月消費者信心指數創近五年新低，就業擔憂進一步加劇

個股方面，美國商務部長盧特尼克稱，蘋果希望在美國生產iPhone並稱需要機械臂支持。在遭到白宮抨擊後，亞馬遜否認計劃在購物網站上顯示商品的關稅成本。受美國關稅政策影響，通用汽車撤回2025年盈利指引，並暫停40億美元股票回購計劃。

道瓊斯工業平均指數收漲300點，升幅0.75%，報40527點。標普500指數收漲32點，升幅0.59%，報5560點。納斯達克綜合指數收漲95點，或0.55%，報17461點。

Sherwin-Williams Co升4.8%，報348.13美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻97點，而聯合健康跌2.56%，報409.23元，拖累道指66點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報211.21元，升0.5%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報160.16元，跌0.28%，亞馬遜(美：AMZN)收市報187.39元，跌0.16%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報554.44元，升0.85%，英偉達(美：NVDA)收市報109.02元，升0.26%，微軟(美：MSFT)收市報394.04元，升0.73%，Tesla (美：TSLA)收市報292.03元，升2.15%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.37%，報525點。德國DAX指數收漲0.7%，報22425點；法國CAC 40指數跌0.24%，報7555點；英國富時100指數收漲0.55%，報8463點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.3%，報6980點。

美國2年期債息曾跌最多1.27%，是4月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見3.6458厘，是4月7日3.4305厘後最低。收市報3.6499厘，是2024年10月2日後收市新低，當日報3.6414厘。連跌4日，累計跌0.221厘，對上一次連跌4日是4月1日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是4月4日。

美國10年期債息曾跌最多1.1%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見4.162厘，是4月8日4.1243厘後最低。收市報4.1716厘，是4月4日後收市新低，當日報3.9943厘。連跌6日，累計跌0.239厘，對上一次連跌6日是4月4日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是4月2日。

美2年期10年期債息差曾高見53.18基點，是4月28日53.315基點後最闊。收市報51.766基點，是4月22日後收市最闊，當日報57.965基點。連升2日，累計升3.441基點，對上一次連升2日是4月17日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至13.731基點，是4月8日15.949基點後最闊。收市報12.254基點，是4月4日後收市最闊，當日報26.889基點。連跌6日，累計跌20.323點，對上一次連跌6日是2月26日。

金龍指數曾跌最多0.52%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.42%。低見6965.08點，是4月28日6934.62點後最低。收市報6980.7點，是4月25日後收市新低，當日報6953.76點。

道指曾升最多1%，是4月24日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見40630.49點，是4月15日40791.18點後最高。收市報40527.62點，是4月9日後收市新高，當日報40608.45點。連升6日，累計升2357.21點，對上一次連升6日是2024年7月17日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月24日。

標指曾升最多0.78%，是4月25日後最大升幅，當日升幅為0.79%。高見5571.95點，是4月2日5695.31點後最高。收市報5560.83點，是4月2日後收市新高，當日報5670.97點。連升6日，累計升402.63點，對上一次連升6日是2024年11月25日。

納指曾升最多0.77%，是4月25日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見17500.41點，是4月2日17716.52點後最高。收市報17461.32點，是4月2日後收市新高，當日報17601.05點。

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