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港股ADR跌33點 夜期低水81點 港交所、普拉達等業績

美股向上，港股ADR跌33點或0.15%，報21976點，即月恒指夜期無升跌，報21927點，夜期低水81點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌1.39%，折合報472.7元；阿里巴巴（9988）升0.43%，折合報115.3元；美團（3690）升2.15%，折合報132.14元；匯控（0005）升2%，折合報89.18元；建行（0939）跌1.79%，折合報6.78元。

道期現跌0.081%；標期現跌0.29%；納期現跌0.47%。日本東證指數現升0.33%；韓國KOSPI指數現升0.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.32%。

VIX指數隔晚跌3.89%或0.98點，報24.17點。

紐油現跌0.28%或0.17美元，報60.25美元；布油現跌0.18%或0.12美元，報64.13美元；金價現跌0.04%或1.45美元，報3315.96美元；LME 銅期貨隔晚升0.66%或62美元，報9440美元。比特幣現跌0.23%或222.9美元，報94651.06美元；美國10年期債息現跌0.23%或0.0096厘，報4.162厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，港交所（0388）、普拉達（1913）、中教控股（0839）、立德教育（1449）、宇華教育（6169）

滿貫（3390）獲雅各臣（2663）出資4700萬增持，持股增至16.84%。

美的（0300）首季多賺38%至124億人幣。美的擬分拆子公司安得智聯來港上市。

中遠海控（1919）首季純利升七成至116.95億元人幣。

萬科（2202）首季轉蝕62.5億人幣，房地產開發收入腰斬。

招商銀行（3968）首季盈利跌2%至373億人幣。

農業銀行（1288）首季多賺2.2%至719億人幣。

中海油（0883）：低油價或帶來購併機會，無意改變全年產量及資本開支計劃。

財經花生丨前NBA超級球星D-Rose現身中環周大福（1929），掃貨定合作?。

澳博（0880）今年首季扭虧轉賺3000萬。

交通銀行（3328）首季盈利增1.5%。

新華保險（1336）伙中人壽共斥200億人幣認購私募基金，以投資大型A+H股。

廸生創建（0113）獲潘廸生提私有化，溢價五成涉資最多11億元。

電視廣播（0511）料今年廣告收入超越去年，大灣區成關鍵增長驅動力。

中人壽（2628）：首季多賺39%，新業務價值增4.8%。

中銀香港（2388）首季提取減值準備前多賺15.6%息0.29元，淨息差收窄6點子。

香港電訊（6823）：與銀河航天在港成功完成低軌衛星測試。

中石油（0857）首季多賺2.3%至468億人幣。

中海油（0883）首季股東淨利潤跌8%至363.5億人幣。

OSL集團（0863）推出OSL Pay，進軍歐洲加密支付市場。

 

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