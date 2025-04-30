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友邦第一季新業務價值上升13% 香港升16% 中國升8%

友邦（1299）公布第一季新業務摘要，新業務價值上升13%至14.97億美元，年化新保費增長7%至26.17億美元，新業務價值利潤率增加3.0個百分點至57.5%，新業務合約服務邊際增長16%，另外，股東資本比率保持強勁，應付裕如地超越200%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，「友邦保險建基於2024年的卓越業績，在2025年第一季保持增長勢頭，錄得15億美元的新業務價值，較去年創新高的季度表現上升13%。我們能夠持續及有規模地把握盈利性的新業務機遇，實有賴本集團高度多元化及強韌的業務模式，以及市場對友邦保險產品和服務與日俱增的需求」。

香港業務方面，新業務價值上升16%，受惠於在本地及中國內地訪客客戶群實現的均衡增長。

中國業務方面，新業務價值升8%。公司指，第一季所報告之業績中包括的新業務價值反映截至2024年12月31日的中國政府債券當前收益率，以及於2024年年底下調長期投資回報假設80個基點。按這個審慎的基準計算，新業務價值較2024年第一季減少7%，而新業務價值利潤率則高於50%。在3月和4月，於另外四個新地區開展業務，包括安徽、山東、重慶和浙江，為覆蓋的目標客戶群增添一億名潛在新客戶。

 

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