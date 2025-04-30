恒指今早高開30點或0.14%，報22038點，大市成交金額32億元；國指今早低開16點或0.21%，報8051點。恒生科技指數開市報5030點，升0.21%。上升股份比例為10.16%，下跌為4.38%，無升跌為85.44%。