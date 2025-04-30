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恒指高開30點 科指升0.2% 友邦升3% 建行跌3%

恒指今早高開30點或0.14%，報22038點，大市成交金額32億元；國指今早低開16點或0.21%，報8051點。恒生科技指數開市報5030點，升0.21%。上升股份比例為10.16%，下跌為4.38%，無升跌為85.44%。

藍籌42隻升，17隻下跌，24隻無升跌。友邦（1299）升3.94%，報56.7元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌3.98%，報6.52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，7隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報1.49元，升2.05%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報72.8元，跌1.09%。

恒指10天線(21746.26點)升穿20天線(21653.79點)。科指續高於100天線(5021.95點)。

ASMPT（0522）首季收入跌0.5% 遜預期 關稅使主流業務增長軌跡難以預測。開市報51.6元，跌0.48%。

友邦（1299）第一季新業務價值上升13% 香港升16% 中國升8%。開市報56.7元，升3.94%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）開市報337元，升0.48%。

普拉達（1913）開市報48.9元，跌0.41%。

中教控股（0839）開市報2.43元，跌0.82%。

立德教育（1449）無成交，報0.25元。

宇華教育（6169）無成交，報0.315元。

滿貫（3390）獲雅各臣出資4700萬增持，持股增至16.84%。滿貫開市報0.46元，升15%。

雅各臣（2663）無成交，報0.3元。

美的（0300）首季多賺38%至124億人幣。美的擬分拆子公司安得智聯來港上市。開市報75元，升1.49%。

中遠海控（1919）首季純利升七成至116.95億元人幣。開市報11.76元，升0.68%。

萬科（2202）首季轉蝕62.5億人幣，房地產開發收入腰斬。開市報5.29元，跌2.76%。

招商銀行（3968）首季盈利跌2%至373億人幣。開市報44元，跌1.12%。

農業銀行（1288）首季多賺2.2%至719億人幣。開市報4.88元，升1.04%。

中海油（0883）：低油價或帶來購併機會，無意改變全年產量及資本開支計劃。開市報16.62元，跌0.72%。

財經花生丨前NBA超級球星D-Rose現身中環周大福（1929），掃貨定合作?。開市報9.57元，無升跌。

澳博（0880）今年首季扭虧轉賺3000萬。開市報2.19元，升0.46%。

交通銀行（3328）首季盈利增1.5%。開市報6.86元，升0.73%。

新華保險（1336）伙中人壽共斥200億人幣認購私募基金，以投資大型A+H股。開市報27.95元，升2.01%。

廸生創建（0113）獲潘廸生提私有化，溢價五成涉資最多11億元。創52周高，見6.88元，開市報6.88元，升43.93%。

電視廣播（0511）料今年廣告收入超越去年，大灣區成關鍵增長驅動力。無成交，報2.95元。

中人壽（2628）：首季多賺39%，新業務價值增4.8%。開市報14.26元，升2%。

中銀香港（2388）首季提取減值準備前多賺15.6%息0.29元，淨息差收窄6點子。開市報31.35元，升1.29%。

香港電訊（6823）：與銀河航天在港成功完成低軌衛星測試。創52周高，見11.1元，開市報11.1元，無升跌。

中石油（0857）首季多賺2.3%至468億人幣。開市報5.85元，升0.86%。

中海油（0883）首季股東淨利潤跌8%至363.5億人幣。開市報16.62元，跌0.72%。

OSL集團（0863）推出OSL Pay，進軍歐洲加密支付市場。開市報11元，升0.73%。

破頂股表現

破頂股包括，廸生創建（0113）創52周高，見6.88元，開市報6.88元，升43.93%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.285元，開市報0.285元，升14.92%；迪生創建（0113）創52周高，見6.88元，開市報6.88元，升43.93%；中國東方教育（0667）創52周高，見6.14元，開市報6.14元，升1.99%。

異動股

上升異動股，包括，廸生創建（0113）創52周高，見6.88元，開市報6.88元，升43.93%；滿貫集團（3390）開市報0.46元，升15%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.285元，開市報0.285元，升14.92%；一元宇宙（1616）開市報0.041元，升13.89%；梧桐國際（0613）開市報0.3元，升11.11%；比特元宇宙（8645）開市報0.59元，升9.26%；大眾公用（1635）開市報1.95元，升8.33%；立高控股（8472）開市報0.36元，升7.46%；聯華超市（0980）開市報0.365元，升7.35%。

下跌異動股，包括，高雅光學（0907）開市報0.118元，跌14.49%；卡羅特（2549）開市報4.43元，跌7.9%；中國外運（0598）開市報3.3元，跌4.62%；小菜園（0999）開市報8.9元，跌4.2%；建行（0939）開市報6.52元，跌3.98%；卡賓（2030）開市報1.15元，跌3.36%。

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