4月份非製造業商務活動指數從上月的50.8下降至50.4，同樣低過市場預期的50.6，是2月後新低，當月報50.4。

4月份綜合產出指數從上月的51.4下降至50.2，是1月後新低，當月報50.1點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，4月份，受前期製造業較快增長形成較高基數疊加外部環境急劇變化等因素影響，製造業PMI為49.0%，回落至臨界點以下。產需兩端均有放緩。價格指數下降，主要受市場需求不足和近期部分大宗商品價格持續下行等因素影響。部分行業企業對近期發展信心較強，生產經營活動預期指數為52.1%，繼續位于擴張區間。

總體看，綜合PMI產出指數自2023年1月以來始終位于臨界點以上，我國經濟總體產出持續擴張，長期向好的基本面沒有改變。受外部環境急劇變化等因素影響，4月份製造業采購經理指數回落，但高技術製造業等相關行業繼續保持擴張，以內銷為主的製造業企業生產經營總體穩定。從全球范圍看，貿易戰、關稅戰沒有贏家，受貿易環境不確定性增大影響，主要經濟體製造業景氣度普遍位于收縮區間，美國供應管理協會發布的3月份美國製造業PMI為49.0%，有關機構發布的4月份歐元區、英國、日本製造業PMI初值均低于臨界點。

報告內容：

4月份，製造業采購經理指數為49.0%，比上月下降1.5個百分點；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.4%和50.2%，繼續保持在擴張區間。

一、製造業采購經理指數回落

4月份，受前期製造業較快增長形成較高基數疊加外部環境急劇變化等因素影響，製造業PMI為49.0%，回落至臨界點以下。

（一）產需兩端均有放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.8%和49.2%，比上月下降2.8和2.6個百分點，製造業生產和市場需求均回落。從行業看，農副食品加工、食品及酒飲料精制茶、醫藥等行業兩個指數均位于53.0%及以上，產需較快釋放；紡織、紡織服裝服飾、金屬制品等行業兩個指數明顯回落，均低于臨界點。

（二）高技術製造業持續向好。從重點行業看，高技術製造業PMI為51.5%，明顯高于製造業總體水平，其生產指數和新訂單指數均位于52.0%及以上，高技術製造業延續較好發展態勢。裝備製造業、消費品行業和高耗能行業PMI分別為49.6%、49.4%和47.7%，比上月下降2.4、0.6和1.6個百分點，景氣水平不同程度回落。

（三）價格指數下降。受市場需求不足和近期部分大宗商品價格持續下行等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為47.0%和44.8%，比上月下降2.8和3.1個百分點，製造業市場價格總體水平下降。

（四）預期指數保持擴張。生產經營活動預期指數為52.1%，繼續位于擴張區間。部分行業企業對近期發展信心較強，其中食品及酒飲料精制茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均位于58.0%及以上較高景氣區間。

二、非製造業商務活動指數繼續保持擴張

4月份，非製造業商務活動指數為50.4%，比上月下降0.4個百分點，仍高于臨界點，非製造業總體繼續保持擴張。

（一）服務業景氣水平延續擴張。服務業商務活動指數為50.1%，比上月下降0.2個百分點，仍高于臨界點。從行業看，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、保險等行業商務活動指數均位于55.0%以上較高景氣區間，業務總量增長較快；水上運輸、資本市場服務等行業商務活動指數降至臨界點以下。從市場預期看，業務活動預期指數為56.4%，持續位于較高景氣區間，多數服務業企業對市場發展信心較強。

（二）建筑業繼續保持擴張。建筑業商務活動指數為51.9%，比上月下降1.5個百分點，仍位于擴張區間。其中，土木工程建筑業商務活動指數為60.9%，比上月上升6.4個百分點，表明隨著各地工程項目建設有序推進，土木工程建筑施工進度加快。從市場預期看，業務活動預期指數為53.8%，建筑業企業對近期市場發展預期保持樂觀。

三、綜合PMI產出指數持續位于擴張區間

4月份，綜合PMI產出指數為50.2%，比上月下降1.2個百分點，仍高于臨界點，表明我國企業生產經營活動總體保持擴張。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.8%和50.4%。

總體看，綜合PMI產出指數自2023年1月以來始終位于臨界點以上，我國經濟總體產出持續擴張，長期向好的基本面沒有改變。受外部環境急劇變化等因素影響，4月份製造業采購經理指數回落，但高技術製造業等相關行業繼續保持擴張，以內銷為主的製造業企業生產經營總體穩定。從全球范圍看，貿易戰、關稅戰沒有贏家，受貿易環境不確定性增大影響，主要經濟體製造業景氣度普遍位于收縮區間，美國供應管理協會發布的3月份美國製造業PMI為49.0%，有關機構發布的4月份歐元區、英國、日本製造業PMI初值均低于臨界點。下階段，要認真貫徹落實4月25日中央政治局會議精神，統籌國內經濟工作和國際經貿斗爭，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。

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