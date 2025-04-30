報告指，新出口訂單量重陷收縮(普遍反映是受關稅影響所致)，新接業務總量因此增速放緩，僅錄得輕微升幅。新出口訂單量在3個月來首次下跌。外需減弱，新訂單的整體增速受此拖累而降至7個月來最低。企業信心度減弱、用工量重現收縮。因關稅相關變化，原材料價格降速放緩。

對于未來一年的生產前景，企業仍保持樂觀，寄望新產品開發和政府扶持政策能刺激銷售。不過，當月樂觀度下滑，為2012年4月本項調查開始以來的第三低(僅次于2024年9月和2019年6月)。企業對貿易不確定因素的負面影響表示擔心。

貿易摩擦，加上供應端緊絀，導致4月份供應商交期輕微延宕。不過，由于投入品需求疲軟，供應商之間競爭加劇，導致4月份投入品採購價格整體繼續下行。製造商普遍選擇讓成本下降的收益惠及買家，4月份製造業產品出廠價格連續第五個月錄得下降。出口商也有下調價格，平均出口價連續第三個月下降。

報告內容：

第二季初，中國製造業擴張步伐放緩。新出口訂單量重陷收縮(普遍反映是受關稅影響所致)，新接業務總量因此增速放緩，僅錄得輕微升幅。生產增速也相應按月放緩。庫存下降，反映企業信心度減弱。與此同時，4月份產能壓力減輕，導致用工量重現收縮。

因關稅相關變化，原材料價格降速放緩。製造商選擇繼續降低產品銷售價格，讓成本下降的收益惠及買家。

作為一個以單一數值概括製造業經濟運行狀況的綜合指標，經季節性調整的採購經理人指數(PMI®)在4月份錄得50.4，較3月份(51.2)下降，為1月份之后最低記錄。不過，指數已連續第七個月維持在50.0臨界值上方，顯示製造業繼續景氣改善。

4月份，導致 PMI 數值下降的原因是新訂單總量增速放緩。據反映，美國提高關稅導致貿易受到影響，新出口訂單量在3個月來首次下跌。外需減弱，新訂單的整體增速受此拖累而降至7個月來最低。

4月份製造業生產也同樣增速放緩。據企業反映，月內產量上升是依靠消化原有訂單。這導致積壓業務量自去年9月后首次出現下降。產能需求有下降跡象，製造業用工規模因此重返收縮區間。

對于未來一年的生產前景，企業仍保持樂觀，寄望新產品開發和政府扶持政策能刺激銷售。不過，當月樂觀度下滑，為2012年4月本項調查開始以來的第三低(僅次于2024年9月和2019年6月)。企業對貿易不確定因素的負面影響表示擔心。

4月份數據顯示，採購活動也增速放緩。在需求減弱的環境下，原料採購增速放緩，企業不愿意增持庫存，導致4月份採購庫存下降。成品庫存情况也一樣，并且是連續第三個月下降。

貿易摩擦，加上供應端緊絀，導致4月份供應商交期輕微延宕。不過，由于投入品需求疲軟，供應商之間競爭加劇，導致4月份投入品採購價格整體繼續下行。製造商普遍選擇讓成本下降的收益惠及買家，4月份製造業產品出廠價格連續第五個月錄得下降。出口商也有下調價格，平均出口價連續第三個月下降。

財新智庫高級經濟學家王喆評論中國通用製造業PMI數據時表示，「2025年4月，財新中國製造業PMI錄得50.4，較前月下降0.8個百分點，這是近三個月以來該指數的最低值，不過製造業景氣度仍連續第七個月維持在榮枯線上」。

王喆表示，「製造業供求增速放緩。市場供需仍有改善，不過速度邊際放緩。美國提高關稅對于外需抑制明顯，製造業新出口訂單指數降至2023年8月以來最低點。受此影響，4月新訂單指數僅略高于榮枯線。生產側受關稅影響略小，企業仍可開工消化在手訂單，製造業生產指數連續18個月位于擴張區間」。

王喆表示，「製造業就業減少。就業市場經歷了3月的微擴張后，就業指數再度回到收縮區間，這也是該指數過去八個月中第七次低于榮枯線。節約成本仍是製造業企業的首選，投資品和中間品生產企業減員更為顯著。外部需求疲軟，企業未處理訂單減少，積壓工作指數自去年10月以來首次錄得收縮區間」。

王喆表示，「製造業價格繼續低迷。部分企業反應工業金屬等大宗產品價格下降，生產成本降低;也有企業表示關稅致一些原材料價格上升」。

王喆表示，「總體而言，4月，購進價格指數連續第二個月低于榮枯線。成本側價格下降也令企業降低銷售價格以增強競爭力。4月，製造業出廠價格連續第五個月位于收縮區間，不過消費品銷售價格略有上漲」。

王喆表示，「供應商物流略有遲滯。貿易摩擦對于物流也有一定影響，部分制造業企業表示物流延宕。市場需求不強，企業相應降低庫存水平。4月，製造業原材料庫存和產成品庫存均減少」。

王喆表示，「製造業企業家樂觀情緒降至歷史低位。生產經營預期指數繼續位于擴張區間，但4月該指數降至歷史第三低值，貿易摩擦仍令製造業企業家憂心忡忡。不過企業家也對政府出臺支持政策充滿期待」。

王喆表示，「總體而言，4月，製造業供求擴張趨緩，出口受阻，就業略有收縮，企業主動降低庫存，物流延遲，價格依舊疲弱，企業家樂觀情緒大幅下降。今年第一季度國民經濟開局良好，主要宏觀指標高于市場預期，顯示前期增量存量政策效果依舊明顯。不過，當前經濟發展不利因素仍然較多，尤其是外部貿易環境的不確定性對企業影響較大。市場未來前景不明，企業和居民樂觀預期不夠，培育內需難度增加。中美關稅博弈仍在進行中，對經濟的負面效果將在今年二三季度逐步顯現，政策對此要有充分準備，并適度靠前發力」。

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