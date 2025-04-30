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三星電子首季晶片業務利潤跌40% 因美國出口管制和價格下跌

彭博社報道，三星電子第一季晶片業務利潤下降約40%，美國出口管制措施影響其高端晶片銷售。

三星電子報告，晶片部門今年一季度營業利潤銳減至1.1萬億韓圜（約合7.7億美元），因為平均售價下降，並且出口管制導致高帶寬記憶晶片(HBM)銷量下滑。此外，一些客戶推遲了訂單，以等待即將推出的增強型HBM3E產品。

現代汽車證券分析師Greg Noh表示，「三星計劃在第二季提高增強型12層HBM3E產品產量，以滿足部分客戶需求。不過，除非有來自英偉達的需求，否則晶片業務很難顯著改善」。

三星正在人工智能記憶晶片領域追趕SK海力士等競爭對手，第一季度研發支出按年增加16%，達到9萬億韓圜。。

三星季度淨利潤達到8.03萬億韓圜，高於預期，得益於電腦記憶晶片和智能電話需求回升。面對美國關稅威脅，蘋果、聯想等客戶今年第一季度加快對美國的出貨。三星Galaxy S25旗艦智能電話也提振了利潤。

不過，在美國關稅實施前的臨時性激勵，難以緩解市場對長期需求的擔憂。三星表示，全球貿易緊張局勢「使得未來的表現難以預測」，如果不確定性逐漸消退，下半年業績有望改善。

 

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