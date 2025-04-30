報道指，最新數據可能加劇對日本經濟前景的擔憂，日本政府正在努力應對美國貿易政策帶來的挑戰。美國已於3月起對進口鋼鋁徵收25%的關稅，並於本月早些時候對進口汽車徵收25%的關稅，同時對所有日本商品徵收10%的對等關稅。汽車關稅可能對日本核心產業造成衝擊，不過美國總統特朗普已經簽署行政令緩解汽車關稅影響。

報道指，周三公布的數據料支持日本央行在周四舉行的貨幣政策會議上維持利率不變。日本當局此前已表示需要更多時間評估關稅影響，央行觀察人士也推遲了他們對下次加息時間的預期。

每美元兌日圓曾升值最多0.15%，是4月29日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.53%。現報142.44日圓，升0.08%。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.09%，是4月29日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.49%。現報5.45，貶值0.02%。

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