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迪士尼和環球影業多部電影 據報獲准在中國上映

彭博社報道，儘管與美國存在貿易爭端，但迪士尼和環球影業多部電影，據報獲准在中國上映。

報道引述消息指，迪士尼已獲得北京的批准，在中國影院上映真人版史迪仔電影《Lilo & Stitch》和Pixar的動畫片《Elio》。第三部迪士尼電影、漫威超級英雄電影《雷霆特攻隊*(Thunderbolts* )》 於周三在中國上映。

報道引述消息指，環球影業出品的《馴龍記(How to Train Your Dragon)》也獲得政府批准。該工作室預計將在未來幾周內確認發布日期。

報道指，批准表明，在各大電影公司準備發行大製作的夏季影片之際，貿易緊張局勢並未導致影片發行量出現明顯回落。中國政府本月稍早表示，將「適度減少」允許入境的美國影片數量，以回應特朗普總統徵收的關稅。

報道引述消息指，華納兄弟探索公司最近提交了賽車電影《F1》的審批，而派拉蒙全球公司也在尋求在中國發行《職業特工隊：最終清算(Mission: Impossible - The Final Reckoning)》。

中國國家電影局沒有立即回應置評請求。這四家電影公司均拒絕發表評論。

Imax 公司行政總裁 Rich Gelfond 將中國視為其大螢幕技術的最大市場，他周一表示，有關貿易爭端將限制好萊塢大片上映「是一種錯誤的說法」。他先前曾表示，中國的限制措施可能針對那些沒有潛力成為大片的低成本電影。

 

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