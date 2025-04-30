公司是一家由吉利集團孵化的中國網約車平台。截至2024年12月31日，在136個城市運營。於2023年，總GTV為122億元人民幣(下同)，較2022年增長37.5%，並於2024年達170億元，較2023年增加38.8%，根據弗若斯特沙利文的資料，市場佔有率為5.4%。

公司稱，其為開發定製車的領導者。截至2024年12月31日，公司在31個城市擁有一支超過34,000輛定制車的車隊供公司的附屬司機使用，根據弗若斯特沙利文的資料，公司的車隊為中國同類車隊最大。公司自2022年開始部署定制車。於2024年，定制車履行的訂單佔公司GTV的25.1%。隨著公司計劃最終向所有附屬司機提供定制車並向運力合作夥伴銷售更多定制車，預計該百分比將會進一步增加。公司於2024年進軍85個新城市，與當地運力合作夥伴合作，向彼等銷售定制車。

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