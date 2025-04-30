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港元拆息普遍向下 隔夜息見4個月高 貼現窗投放5000萬元

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連升，跌11.52點子至3.95333%，是4月25日後最低，當日報3.82994%。對上一次終止6連升是4月15日，當日拆息報3.6128%。

港元現報7.7578元升值12點子，曾貶值最多7點子，報7.7597元，是4月25日7.7599元後最弱。亦曾升值最多13點子，報7.7577元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升22.23點子至4.5%，是2024年12月31日後最高；1星期HIBOR跌7.93點子至4.18155%，是4月25日後最低；2星期HIBOR跌10.78點子至3.96071%，是4月25日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌7.88點子至3.9872%，是4月25日後最低；6個月期HIBOR跌5.64點子至4.02893%，是4月25日後最低；12個月期HIBOR跌4.55點子至4.05446%，是4月25日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增10.41億元，至總數19800.9億元，是4月22日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增12.5億元，至總數6085.95億元，是4月22日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為445.97億元，較再上一日增5000萬元，總結餘是4月25日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日減2.09億元，至總數13137.44億元，是4月25日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減15.67億元，至總數12010.3億元，是4月17日後最低。上日金管局相隔1日後，再次通過貼現窗口向銀行投放5000萬港元流動性，是4月25日後最高，當日投放2.75億港元。

總結餘變動原因

貼現窗投放5000萬元。

美匯美息

美元指數現報99.307升值0.07點或0.07%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32162%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3085%，連續5日收窄，利差是2025年2月24日後最窄，當日差距為-0.2634%。

對上一次連續5日收窄，是2025年2月19日，當日利差報-0.254%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升21.9點子至1.76%，是4月7日後最高；1星期Shibor升1.4點子至1.762%，是4月2日後最高；2星期Shibor升0.3點子至1.781%，是4月22日後最高；1個月期Shibor跌0.2點子至1.743%，是2月14日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至1.759%，是2月14日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至1.759%，是2月14日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.766%，是4月25日後最低。