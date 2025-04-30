港股明日休市，內地更要到下周二才復市，港股橫行，指數變動不大。內地今早公布PMI，官方數字跌穿50，而財新PMI亦跌，顯示關稅構成影響。內銀績後跌。亞股個別發展，日股復市上升，韓、台下跌，A股個別發展，上證跌0.08%，深成升0.94%。科指高見5091.46點，是4月3日5371.54點後最高。國指低見7951.22點，是4月22日7810.28點後最低。北水轉流入。