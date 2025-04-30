港股明日休市，內地更要到下周二才復市，港股橫行，指數變動不大。內地今早公布PMI，官方數字跌穿50，而財新PMI亦跌，顯示關稅構成影響。內銀績後跌。亞股個別發展，日股復市上升，韓、台下跌，A股個別發展，上證跌0.08%，深成升0.94%。科指高見5091.46點，是4月3日5371.54點後最高。國指低見7951.22點，是4月22日7810.28點後最低。北水轉流入。
恒指今早高開30點，高位升66點，低位跌159點，高低波幅226點。上升股份比例為27.39%，下跌為25.54%，無升跌為47.05%。
恒指半日升47點或0.22%，報22056點，大市成交金額1127億元；國指跌30點或0.37%，報8037點。恒生科技指數收報5072點，升1.06%。
藍籌股成交金額479.89億元，佔大市成交42.58%；科指成份股成交金額272.17億元，佔大市成交24.14%；國指成份股成交金額433.08億元，佔大市成交38.42%。
24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.05%。
窩輪及牛熊證成交金額減少9.35%，至132.1億元，佔大市成交11.71%。牛熊證成交金額67.31億元，減少10.6%；窩輪成交金額64.78億元，減少8.01%。
藍籌56隻升，25隻下跌，2隻無升跌。周大福（1929）升7.42%，收報10.28元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌7.07%，收報6.31元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報38.2元，升5.96%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報31.7元，跌4.37%。
恒指10天線(21748點)升穿20天線(21654.66點)。科指曾下跌20天線(4979.22點)，跌穿100天線(5022.37點)。
北水南下合計淨流入34.33億元，終止單日流出。北水本月累計流入1644.69億元，按月增加2.61%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）512.09億元，較上日減29.69%，佔香港市場成交額由上日的20.49%增至22.7%。
阿里（9988）旗下餓了麼為顧客提供「百億」補貼。收報116.7元，升1.48%。
小米（1810）開源首個推理大模型「Xiaomi MiMo」。收報49.7元，升4.74%。
曹操出行遞表申請在港IPO。吉利（0175）收報16.38元，跌0.49%。
保誠（2378）第一季新業務利潤上升12% 續評估印度資產管理業務上市可能性。收報83.85元，升0.48%。
ASMPT（0522）首季收入跌0.5% 遜預期 關稅使主流業務增長軌跡難以預測。收報52.2元，升0.68%。
友邦（1299）第一季新業務價值上升13% 香港升16% 中國升8%。收報57.8元，升5.96%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）收報341.8元，升1.91%。
普拉達（1913）收報47.8元，跌2.65%。
中教控股（0839）收報2.45元，無升跌。
立德教育（1449）收報0.255元，升2%。
宇華教育（6169）平上市低位0.3元，收報0.305元，跌3.17%。
滿貫（3390）獲雅各臣出資4700萬增持，持股增至16.84%。滿貫收報0.54元，升35%。
雅各臣（2663）收報0.3元，無升跌。
美的（0300）首季多賺38%至124億人幣。美的擬分拆子公司安得智聯來港上市。收報73.55元，跌0.47%。
中遠海控（1919）首季純利升七成至116.95億元人幣。收報11.58元，跌0.86%。
萬科（2202）首季轉蝕62.5億人幣，房地產開發收入腰斬。收報5.31元，跌2.39%。
招商銀行（3968）首季盈利跌2%至373億人幣。收報42.4元，跌4.72%。
農業銀行（1288）首季多賺2.2%至719億人幣。收報4.63元，跌4.14%。
中海油（0883）：低油價或帶來購併機會，無意改變全年產量及資本開支計劃。收報16.66元，跌0.48%。
財經花生丨前NBA超級球星D-Rose現身中環周大福（1929），掃貨定合作?。收報10.28元，升7.42%。
澳博（0880）今年首季扭虧轉賺3000萬。收報2.16元，跌0.92%。
交通銀行（3328）首季盈利增1.5%。收報6.6元，跌3.08%。
新華保險（1336）伙中人壽共斥200億人幣認購私募基金，以投資大型A+H股。收報28.2元，升2.92%。
廸生創建（0113）獲潘廸生提私有化，溢價五成涉資最多11億元。創52周高，見6.88元，收報6.84元，升43.1%。
電視廣播（0511）料今年廣告收入超越去年，大灣區成關鍵增長驅動力。收報3.07元，升4.07%。
中人壽（2628）：首季多賺39%，新業務價值增4.8%。收報14.26元，升2%。
中銀香港（2388）首季提取減值準備前多賺15.6%息0.29元，淨息差收窄6點子。收報31.85元，升2.91%。
香港電訊（6823）：與銀河航天在港成功完成低軌衛星測試。創52周高，見11.1元，收報10.94元，跌1.44%。
中石油（0857）首季多賺2.3%至468億人幣。收報5.93元，升2.24%。
中海油（0883）首季股東淨利潤跌8%至363.5億人幣。收報16.66元，跌0.48%。
OSL集團（0863）推出OSL Pay，進軍歐洲加密支付市場。收報11.02元，升0.92%。
破頂股包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見7.83元，收報6.62元，跌9.32%；上美股份（2145）創上市新高，見73.5元，收報66.35元，跌5.89%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.5元，收報1.38元，跌4.83%；巨子生物（2367）創上市新高，見81.8元，收報79.8元，跌0.5%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見199元，收報192.7元，跌2.63%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1095.9元，收報1095.5元，無升跌；恒生日本東證一百（3410）創上市新高，見5.2元，收報5.2元，升0.58%；廸生創建（0113）創52周高，見6.88元，收報6.84元，升43.1%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.315元，收報0.29元，升16.94%；達力集團（0029）創52周高，見13.9元，收報13.84元，升1.76%；迪生創建（0113）創52周高，見6.88元，收報6.84元，升43.1%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.415元，收報0.41元，升1.23%；利基控股（0240）創52周高，見1.14元，收報1.14元，升1.79%；勵晶太平洋（0575）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升18.37%；浪潮數字企業（0596）創52周高，見8.24元，收報8.1元，升3.18%；中國東方教育（0667）創52周高，見6.15元，收報5.89元，跌2.16%；金朝陽集團（0878）創52周高，見8.2元，收報8.16元，升0.74%。
4隻股份創上市新低，包括佳寧娜（0126）低見0.11元，收報0.113元，跌2.59%；中滙集團（0382）低見1.4元，收報1.4元，跌2.78%；中國衛生集團（0673）低見0.132元，收報0.141元，跌2.76%；惠陶集團（8238）低見0.149元，收報0.149元，跌0.67%。
創52周低，其中包括，渝太地產（0075）低見0.144元，收報0.144元，跌1.37%；香港生力啤（0236）低見0.67元，收報0.69元，無升跌；德永佳集團（0321）低見0.54元，收報0.56元，升3.7%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；濟豐包裝（1820）低見3.5元，收報4元，無升跌；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；立橋證券控股（8350）低見0.12元，收報0.12元，跌3.23%。
異動股
上升異動股，包括，廸生創建（0113）創52周高，見6.88元，收報6.84元，升43.1%；滿貫集團（3390）收報0.54元，升35%；長城微光（8286）收報0.095元，升26.67%；亦辰集團（8365）收報0.34元，升25.93%；朗詩（0106）收報0.015元，升25%；寰宇娛樂文化（1046）創52周高，見0.66元，收報0.66元，升24.53%；金泰能源控股（2728）收報0.028元，升21.74%。
下跌異動股，包括，毅德國際（1396）收報1.28元，跌34.36%；新城市建設發展（0456）收報0.38元，跌20.83%；木薯資源（0841）收報0.08元，跌19.19%；遠見控股（0862）收報0.032元，跌17.95%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.465元，跌16.96%；中建富通（0138）收報0.077元，跌15.38%；慕詩國際（0130）收報0.131元，跌14.94%；中國三三傳媒（8087）收報0.68元，跌13.92%；盛京銀行（2066）收報0.91元，跌13.33%；青建國際（1240）收報0.14元，跌12.5%。
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