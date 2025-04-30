第一季收入及其他收益為68.57億元，按年升32%，其中主要業務收入增長36%，反映現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加。

期內季現貨市場標題平均每日成交金額創下2427億元的歷季新高，按年增長兩倍以上，與2024年第四季比較也上升30%。衍生產品合約平均每日成交合約張數創186.6萬張的季度新高，按年升24%，按季升13%。

滬深港通北向及南向交易成交量錄得強勁增長，滬深股通平均每日成交金額達人民幣1,911億元，較2024年第一季上升44%。港股通平均每日成交金額創1,099億元的歷季新高，是2024年第一季的三倍多。滬深港通的收入及其他收益上升61%至 9.42 億元（2024年第一季：5.85億元），其中7.57億元來自交易及結算活動。

截至2025年3月31日，正在處理中的新股上市申請數目上升至120宗。

公司資金的投資收益淨額為5.16億元，按年跌3.6%，源於外部管理的投資基金（外部組合）公平值收益淨額減少。

營運支出按年升7%，源於就2022年鎳市場事件的執法調查向英國FCA支付了9000萬元罰款，以及港交所慈善基金的慈善捐款增加，但基於2024年第一季向高級管理層支付了一次性退休福利，相形之下本季僱員費用下跌，因此抵消了部分增幅。不計慈善捐款及非經常性的FCA罰款支出，營運支出下跌2%。

其他報道

恒指半日升47點 科指升1% 北水轉流入 周大福升7% 建行7%

美國據報擬修改拜登時代AI晶片規則

特朗普頒令防止汽車關稅重複疊加

阿里旗下餓了麼為顧客提供「百億」補貼

小米開源首個推理大模型「Xiaomi MiMo」

港元拆息普遍向下 隔夜息見4個月高 貼現窗投放5000萬元

曹操出行遞表申請在港IPO

特朗普再度抨擊鮑威爾

迪士尼和環球影業多部電影 據報獲准在中國上映

日本3月工業生產下降 零售連續第37個月增長

三星電子首季晶片業務利潤跌40% 因美國出口管制和價格下跌

保誠第一季新業務利潤上升12% 續評估印度資產管理業務上市可能性

財新中國4月製造業PMI跌至50.4 勝預期 新出口訂單量重陷收縮

中國4月製造業PMI跌至49 遜預期 見逾一年低 產需放緩、價格指數下降

恒指高開30點 科指升0.2% 友邦升3% 建行跌3%

ASMPT首季收入跌0.5% 遜預期 關稅使主流業務增長軌跡難以預測

友邦第一季新業務價值上升13% 香港升16% 中國升8%

港股ADR跌33點 夜期低水81點 港交所、普拉達等業績

美股續升 創逾兩周高 道指升300點 美債息見三周低

北水增持融創中國 減持中國金茂