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港交所首季多賺37% 日均成交2427億元創新高

港交所（0388）公布，截至今年3月底止首季股東應佔溢利為40.77億元，按年上升37%，每股盈利3.23元。

第一季收入及其他收益為68.57億元，按年升32%，其中主要業務收入增長36%，反映現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加。

期內季現貨市場標題平均每日成交金額創下2427億元的歷季新高，按年增長兩倍以上，與2024年第四季比較也上升30%。衍生產品合約平均每日成交合約張數創186.6萬張的季度新高，按年升24%，按季升13%。

滬深港通北向及南向交易成交量錄得強勁增長，滬深股通平均每日成交金額達人民幣1,911億元，較2024年第一季上升44%。港股通平均每日成交金額創1,099億元的歷季新高，是2024年第一季的三倍多。滬深港通的收入及其他收益上升61%至 9.42 億元（2024年第一季：5.85億元），其中7.57億元來自交易及結算活動。

截至2025年3月31日，正在處理中的新股上市申請數目上升至120宗。

公司資金的投資收益淨額為5.16億元，按年跌3.6%，源於外部管理的投資基金（外部組合）公平值收益淨額減少。

營運支出按年升7%，源於就2022年鎳市場事件的執法調查向英國FCA支付了9000萬元罰款，以及港交所慈善基金的慈善捐款增加，但基於2024年第一季向高級管理層支付了一次性退休福利，相形之下本季僱員費用下跌，因此抵消了部分增幅。不計慈善捐款及非經常性的FCA罰款支出，營運支出下跌2%。 

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