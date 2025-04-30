報道指，這種低調的做法使得北京方面能夠維持其公開立場，同時私下採取實際步驟做出讓步。北京方面曾多次表示，除非美國取消145%的關稅，否則願意戰鬥到底。

報道引述消息稱，目前尚不清楚有多少產品和哪些產品被列入名單，相關部門尚未公開透露具體資訊。

報道引述一位在中國銷售美國藥品的製藥公司工作的消息人士稱，相關部門正在私下聯繫企業，告知企業將有一份可免徵關稅的產品分類清單。

消息人士稱，上海浦東新區政府周一就該名單與該公司聯繫，並稱，由於該公司部分產品依賴美國技術，該公司此前曾遊說獲得關稅豁免。該人士表示，「我們仍需要美國提供許多技術」。

另一位消息人士稱，一些公司已被要求私下聯繫當局，詢問他們自己的進口產品是否符合豁免條件。豁免產品名單似乎也在增加，據路透社報道，中國已免除從美國進口的乙烷的關稅。由於美國是唯一的供應國，主要的乙烷加工商已經向北京尋求關稅減免。

中國商務部和海關部沒有立即回應置評請求。

另外兩位消息人士稱，中國亦對企業進行調查，以評估關稅戰的影響。一位知情人士告訴路透社稱，在最近的一次會議上，中國東部相關部門要求一個外國商業遊說團體「通報因關稅緊張而導致的所有危急情況，以評估具體案例」。由於此次集會並非公開，該人士拒絕透露當局舉行會議的城市名稱。

報道引述消息指，廈門市政府官員周日也向企業發出問卷，以評估關稅的影響。廈門是重要的港口和電子產品製造基地。

消息人士稱，調查發送給紡織公司和半導體公司，內容包括他們與美國貿易的產品，以及美國和中國關稅對其業務的預期影響。

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