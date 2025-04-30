MoneyHero行政總裁 Rohith Murthy表示，隨著2024年的註冊會員人數和經批准申請人數分別按年上升42%和21%，於2025年下半年實現1億美元的收入目標和按季計算的正數經調整後EBITDA。

2024年經調整後EBITDA虧損則由2023年的680萬美元，增至2024年全年的2,370萬美元，虧損上升原因主要是上半年在市場行銷和客戶獲取上作出策略投資，加上作為上市公司而令營運成本增加。

2024年全年收入按年下跌1%至7,950萬美元，主要因公司於2024年下半年開始將焦點轉投於高利潤產品及拓展收入組合多元化。當中2024年保險產品全年收入按年按年上升 40%至 820 萬美元，佔集團收入的 10%，2023年為 7%﹔在股票戶口及銀行戶口業務增長的推動下，理財產品全年收入按年升 138%至850萬美元。

2024年第四季淨虧損由2023年第四季的9,430萬美元下降至2024年第四季的1,880 萬美元，主要由於非營運費用所致，包括涉及與 Bridgetown Holdings 合併一事而以股份支付的款項，以及財務成本。 2024年第四季經調整後EBITDA虧損由2023年第四季460萬美元改善至2024年第四季的290萬美元。

2024年第四季收入按年下跌40%至1,570萬美元，因為公司將業務重心轉投高利潤產品，包括保險、理財產品等，以實現收入組合多元化，以及去年同期公司為擴大市場佔有率而增加市場行銷和客戶獲取的投資所產生的高基數效應。當中保險產品收入在第四季按年上升10%至210萬美元，佔集團收入的14%，2023年同期為7%。理財產品收入在第四季按年增 195%至 240 萬美元，佔集團收入的 15%，2023年同期僅為 3%。

截至2024年底的3個月的每月獨立用戶為620萬。截至2024年底MoneyHero Group會員按年上升42%至750萬。

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