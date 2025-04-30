該行表示，即日起至6月30日，內地客戶成功開戶並投資指定產品，即可獲贈價值51,888元的迎新獎賞，當中合資格的大灣區優先私人理財客戶更會額外得到利物浦球隊7月來港作賽的「渣打盃」門票兩張，先到先得，送完即止。

另外，為慶祝《反斗奇兵》30周年，客戶成功開立「高息馬拉松活期存款戶口」並存入指定金額，將得到限量版渣打反斗奇兵30周年999.9紀念金章，內地客戶更可同時獲得高達8000元的現金回贈。渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，為迎接五一黃金周期間訪港的跨境客戶，該行特意於部分日子延長特定分行的營業時間，滿足客戶的理財及休閒娛樂需要。

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