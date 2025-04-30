大摩指，周大福早前公布的第四季營運數據顯示，零售值跌12%，較前三季改善。中國市場逐步回暖，港澳區則維持平穩。數據顯示已達到並有望超過周大福提出的指引。

大摩指，數據中令人鼓舞之處在於，定價黃金產品的強勁表現，在內地市場實現超過100%的零售值增長，第四季貢獻率達26%（去年同期僅9%）。全年度其貢獻率達到19%，超過預期的14至15%目標；同時，憑藉產品組合改善及嚴格的成本與資本管理，全年毛利與營運利潤均有望超越原先預測。

大摩預期，2026/27年度，周大福盈利將較市場預期高7%至9%，預期2026年度每股盈利將增長33%，動力來源包括銷售正增、產品組合持續改善、店鋪網絡優化（關閉遜效店鋪數量減少）與新形象店的推出。

周大福曾升最多8.25%，是4月8日後最大升幅，當日升幅為9.33%。高見10.36元，是2024年5月29日10.52元後最高。現報10.32元，升7.84%。連升3日，累計升1.09元，對上一次連升3日是4月14日。成交金額暫增87.95%，至2.25億元，是4月25日後最多，當日達3.9億元。

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