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瑞銀：對澳門博彩業看法轉為謹慎

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，對澳門博彩業的看法轉為謹慎，因為預計美國關稅戰會間接拉低需求。在疫情前的十年裡，澳門博彩總收入（GGR）與中國出口高度相關，與珠三角和長三角（澳門的主要客源市場）出口的相關性甚至更高。由於瑞銀中國宏觀團隊近期下調對中國GDP 和出口預期，以反映美國加徵關稅的影響，陳志立目前預計 2025 年 GGR 將按年下降 2%，之前預計增長 3%，EBITDA 將按年下降 8%。在需求可能走弱的情况下，更看好資產負債表更健康、股息可見度更高和執行力穩定的公司。

 

該行分析表明，2010-19 年GGR 與中國出口有0.8 的強相關性，並認為這部分解釋了為何中場GGR在 2024 年仍具有韌性，當時中國宏觀經濟疲軟，但出口仍按年增長 7%。隨著中美貿易戰升級，這一相關性如今對該行業不利。瑞銀經濟學家目前預計 2025 年出口將按年下降 10%，而此前預計持平。此外，亦注意到中場GGR對中國出口的敏感度可能已上升，因為VIP客戶與出口的相關性更高 ，並轉向高端中場。

 

該行將 2025 年行業 GGR 預測下調 4%，EBITDA預測下調 13%。由於經營槓桿為負，估計收入每變化 1 個百分點，EBITDA 將變化約 2 個百分點，自由現金流將變化 7 個百分點。該行又對其假設進行壓力測試，估計在其他條件相同的情况下，GGR下降 65% 才會抹去行業 EBITDA，下降 23% 才會抹去行業自由現金流。雖然這些情景不太可能發生，但槓桿率更高的運營商可能需要更長的時間來去槓桿，令估值倍數承壓。

 

由於行業 EBITDA預測下調 13%，目標估值倍數平均下調 10%，以反映增長前景疲軟，並將目標價平均下調 34%。該行目前將目標估值倍數對標兩年均值，以更好地反映當前的行業、宏觀和地緣政治環境。

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