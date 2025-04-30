2024年，WeLab Bank淨收入按年上升超過30%，達約7.5億元，無抵押貸款組合規模達55億元，淨息差（NIM）按年擴大0.6%至9.4%。

貸款業務方面，新造無抵押私人貸款佔市場總額11%。WeLab Bank又指，憑藉其獨有的 AI 驅動信貸決策引擎及卓越的信貸風險管理技術，當市場貸款逾期還款率按年上升13%的同時，WeLab Bank則大幅改善 37%，優於整體市場表現。

WeLab Bank指其財務基礎穩健，存款按年增長120%，貸款與存款比率（LDR）亦維持約80%水平，充分展現實現優化資本效率的實力。

2024年，財富管理成為 WeLab Bank 的核心增長動力之一，該行的財富管理資產總值（AUM）按年增長近300%，服務費收入按年增長約70%。其市場首家零認購費、無投資上限的自選基金服務需求強勁，助客戶於市場波動期間更靈活地調整基金配置以捕捉投資機遇，無需支付額外成本。

另外，WeLab Bank以量身定制的數字銀行服務回應内地訪港旅客來港處理個人財務的剛性需求，2024 年下半年内地訪港旅客上客量較上半年增長高達八倍。

WeLab Bank行政總裁李家達表示，「WeLab Bank從 2024 年12月的盈虧平衡到 2025 年第一季度的盈利，充分展現我們即使於仍然存在不確定性的經濟前景當中，憑藉前瞻性的業務策略、精準靈活的定價及出色的風險管理突圍而出，創下領先業界的驕人佳績。展望未來，我們正全力推進今全年盈利的目標，隨著我們的規模進一步擴大，WeLab Bank將繼續以穩固的基礎、卓越的財務表現和對科技創新的不懈追求，積極推出更多元化的數字銀行服務，並推動研發 AI Agent以驅動數字銀行服務應用，涵蓋理財、貸款以至投資所需，期望成為比客戶更瞭解自己需求的數字銀行，為客戶帶來超越數字銀行的價值」。

其他報道

瑞穗：PMI下降表明美國上調關稅後 製造商情緒惡化

瑞銀：對澳門博彩業看法轉為謹慎

大摩上調周大福目標價

麥樸思：目前「現金為王」 旗下基金95%倉位是現金

港航削部分日本航班 主席：暫不會再作大幅調整

中投據報將出售10億美元美國私募股權投資

渣打本周五周六部分分行延長營業時間 配合跨境客開戶

李澤楷旗下MoneyHero去年虧損收窄至3780萬美元

ZA Bank去年虧損收窄至2.32億元 淨利息收入升86%

半日沽空金額增35% 南方恒生科技沽空增兩倍 街貨4個月高

寧德時代擬下周在港上市 集資至少50億美元 規模4年最大

中國據報列出可免徵125%關稅美國產品清單

恒指半日升47點 科指升1% 北水轉流入 周大福升7% 建行7%

港交所首季多賺37% 日均成交2427億元創新高