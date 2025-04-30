彭博社報道，泡泡瑪特（9992）一位投資者在股價創下新高後，透過大宗交易套現1.01億美元，該公司的粉絲包括韓國流行樂隊 Blackpink 的 Lisa。
根據彭博社新聞看到的交易條款，這位未披露身分的賣家以每股192.95元的價格出售約410萬股股票，較泡泡瑪特周二的收市價折讓約2.5%。這次大宗交易發生前一個月，泡泡瑪特公布其利潤較去年同期增長了一倍多，這要歸功於其拉布布玩偶受到名人的喜愛。
過去12個月，這間玩具公司是 MSCI 中國指數中漲幅最大的公司，股價上漲了 470% 以上。
人們對 Pop Mart 玩具的狂熱使其成為一種全球現象，粉絲有時會在商店外排隊數小時購買新品。該公司股價上漲，市值已超過 Hello Kitty 所有者三麗鷗公司和芭比娃娃製造商美泰兒公司等公司。
Allspring Global Investments 的投資組合經理 Gary Tan 表示，「我們認為這是在獲利了結」，「儘管popmart的股價在過去兩周大幅上漲，但此次交易僅以較上次收市價略有折讓的價格完成」。
泡泡瑪特曾跌最多3.79%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為5.83%。低見190.4元，是4月28日175.5元後最低。現報191.9元，跌3.03%。成交金額增32.53%，至27.81億元，是4月28日後最多，當日達43.94億元。
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