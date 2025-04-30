內地A股三大指數五一長假期前個別發展，上證指數收報3279點，跌0.2%，深證成指及創業板指攀升，深證成收報9899點，升0.5%，創板指上年曾升逾1%，全日收報1948點，漲0.8%。滬深兩市全日成交共11693.42億元人民幣。