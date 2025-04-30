moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

上證指長假前微跌 創板指升0.8%

內地A股三大指數五一長假期前個別發展，上證指數收報3279點，跌0.2%，深證成指及創業板指攀升，深證成收報9899點，升0.5%，創板指上年曾升逾1%，全日收報1948點，漲0.8%。滬深兩市全日成交共11693.42億元人民幣。