據道瓊斯通訊社看到的截圖顯示，周三，阿里巴巴購物平台淘寶的主頁上出現了一項覆蓋中國數十個城市的「即時商務」功能。報道指，阿里巴巴證實已增加該功能，成為最新一家開始提供通常只需不到一小時的超快速送貨服務的中國公司。

截圖顯示，選擇這項新服務的顧客可以訂購食品、服裝和鞋類等多種產品，並在不到一小時的時間內收到貨物。報道引述消息指，阿里巴巴的新服務預計將於5月6日在全國推出。

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