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恒指收市升111點 全月跌1000點 5個月最大 成交2015億 北水轉流入

港股明日休市，內地下周二復市，港股延續橫行走勢，但受北水交易成交額上升推動，大市成交升穿2000億元，北水轉流入56億，一周最多。內地今早公布PMI，官方數字跌穿50，而財新PMI亦跌，顯示關稅構成影響。小米（1810）、友邦（1299）、阿里（9998）貢獻大市逾160點，港交所（0388）績後升，內銀績後跌，其中，建行（0939）曾跌最多7.81%，是4月7日後最大跌幅，收報6.38元，跌6.04%，連同一眾內銀限制大市升幅。日股、台股、深成上升，韓股、滬深300、上證下跌，歐股普遍上升，美期普遍下跌。

全月計，恒指本月累跌4.33%或1000點，跌幅是2024年11月後最大，表現最佳的是石藥（1093），累升24.09%，而表現最差的是京東（9618），累跌20.46%。國指本月累跌5.17%、科指累跌5.7%，跌幅均是2024年1月後最大。科指連跌第2個月，對上一次連跌2個月，是2024年11月29日。

恒指今早高開30點，高位升121點，低位跌159點，高低波幅281點。上升股份比例為36.81%，下跌為27.02%，無升跌為36.16%。

恒指收市升111點或0.51%，報22119點，大市成交金額2015億元，較上日增加13.45%，是4月25日2080.36億元成交後最多；國指升8點或0.1%，報8076點。恒生科技指數收報5087點，升1.35%。

藍籌股成交金額958.82億元，佔大市成交47.58%；科指成份股成交金額522.75億元，佔大市成交25.94%；國指成份股成交金額834.89億元，佔大市成交41.43%。

24隻雙櫃台股，總成交0.86億元人民幣，相當於約0.92億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.01%，至145.72億元，佔大市成交7.23%。牛熊證成交金額74.83億元，減少0.63%；窩輪成交金額70.89億元，增加0.65%。

藍籌59隻升，24隻下跌，0隻無升跌。周大福（1929）升8.46%，收報10.38元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌6.04%，收報6.38元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報38.6元，升7.07%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報31.45元，跌5.13%。

恒指10天線(21754.33點)升穿20天線(21657.82點)。科指曾跌穿100天線(5022.52點)。

北水南下合計淨流入56.37億元，終止單日流出，淨流入金額是4月22日213.6億元後最多。北水本月累計流入1666.72億元，按月增加3.99%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）894.01億元，較上日增22.73%，佔香港市場成交額由上日的20.49%增至22.17%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.55%，是4月29日後最大升幅，當日升幅為1.1%。高見22129.31點，是4月29日22213.51點後最高。今日收市報22119.41點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。連升2日，累計升147.45點，對上一次連升2日是4月22日。

科指曾升最多1.43%，是4月29日後最大升幅，當日升幅為2.01%。高見5091.46點，是4月3日5371.54點後最高。今日收市報5087.42點，是4月3日後收市新高，當日報5313.26點。連升4日，累計升111.53點，對上一次連升4日是4月11日。

國指曾升最多0.15%，是4月29日後最大升幅，當日升幅為1.11%。高見8080.19點，是4月29日8169.57點後最高。今日收市報8076.26點，是4月28日後收市新高，當日報8080.19點。

1個月表現

恒指本月累跌4.33%或1000點，跌幅是2024年11月後最大，當時收市跌幅為4.4%；本月表現最佳的是石藥（1093），累升24.09%，其次為周大福（1929）及長建（1038），分別升17.82%及12.23%。而表現最差的是京東（9618），累跌20.46%，其次為比亞迪電子（0285）及美團（3690），分別跌19.85%及16.37%。

國指本月累跌5.17%或440點，跌幅是2024年1月後最大，當時收市跌幅為9.96%；本月表現最佳的是石藥（1093），累升24.09%，其次為京東健康（6618）及安踏（2020），分別升11.92%及7.67%。而表現最差的是京東（9618），累跌20.46%，其次為美團（3690）及聯想（0992），分別跌16.37%及14.22%。

科指本月累跌5.7%或307點，跌幅是2024年1月後最大，當時收市跌幅為20.15%；科指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是2024年11月29日；本月表現最佳的是華虹半導體（1347），累升14.17%，其次為京東健康（6618）及蔚來（9866），分別升11.92%及8.64%。而表現最差的是京東（9618），累跌20.46%，其次為比亞迪電子（0285）及美團（3690），分別跌19.85%及16.37%。

午後消息股表現

阿里（9988）推快速配送功能 據報預計5月6日在全國推出。收報117.5元，升2.17%。

泡泡瑪特（9992）據報遭股東減持 曾跌逾3%。創上市新高，見199元，收報193.8元，跌2.07%。

瑞銀：對澳門博彩業看法轉為謹慎。濠賭股

新濠國際發展（0200）收報3.24元，跌2.11%。

美高梅中國（2282）收報10.04元，無升跌。

澳博（0880）收報2.16元，跌0.92%。

永利澳門（1128）收報5.19元，跌0.95%。

銀河娛樂（0027）收報28.2元，升0.36%。

金沙中國（1928）收報13.98元，升0.58%。

大摩上調周大福（1929）目標價。收報10.38元，升8.46%。

港交所（0388）首季多賺37% 日均成交2427億元創新高。收報340.8元，升1.61%。

今早及隔晚消息股表現

阿里（9988）旗下餓了麼為顧客提供「百億」補貼。收報117.5元，升2.17%。

小米（1810）開源首個推理大模型「Xiaomi MiMo」。收報49.95元，升5.27%。

曹操出行遞表申請在港IPO。吉利（0175）收報16.36元，跌0.61%。

保誠（2378）第一季新業務利潤上升12% 續評估印度資產管理業務上市可能性。收報81.55元，跌2.28%。

ASMPT（0522）首季收入跌0.5% 遜預期 關稅使主流業務增長軌跡難以預測。收報52.2元，升0.68%。

友邦（1299）第一季新業務價值上升13% 香港升16% 中國升8%。收報58.1元，升6.51%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）收報340.8元，升1.61%。

普拉達（1913）收報48.5元，跌1.22%。

中教控股（0839）收報2.44元，跌0.41%。

立德教育（1449）收報0.275元，升10%。

宇華教育（6169）創上市新低，見0.295元，收報0.3元，跌4.76%。

滿貫（3390）獲雅各臣出資4700萬增持，持股增至16.84%。滿貫收報0.5元，升25%。

雅各臣（2663）收報0.29元，跌3.33%。

美的（0300）首季多賺38%至124億人幣。美的擬分拆子公司安得智聯來港上市。收報73.55元，跌0.47%。

中遠海控（1919）首季純利升七成至116.95億元人幣。收報11.7元，升0.17%。

萬科（2202）首季轉蝕62.5億人幣，房地產開發收入腰斬。收報5.35元，跌1.65%。

招商銀行（3968）首季盈利跌2%至373億人幣。收報42.45元，跌4.61%。

農業銀行（1288）首季多賺2.2%至719億人幣。收報4.74元，跌1.86%。

中海油（0883）：低油價或帶來購併機會，無意改變全年產量及資本開支計劃。收報16.76元，升0.12%。

財經花生丨前NBA超級球星D-Rose現身中環周大福（1929），掃貨定合作?。收報10.38元，升8.46%。

澳博（0880）今年首季扭虧轉賺3000萬。收報2.16元，跌0.92%。

交通銀行（3328）首季盈利增1.5%。收報6.8元，跌0.15%。

新華保險（1336）伙中人壽共斥200億人幣認購私募基金，以投資大型A+H股。收報28.35元，升3.47%。

廸生創建（0113）獲潘廸生提私有化，溢價五成涉資最多11億元。創52周高，見6.88元，收報6.84元，升43.1%。

電視廣播（0511）料今年廣告收入超越去年，大灣區成關鍵增長驅動力。收報3.08元，升4.41%。

中人壽（2628）：首季多賺39%，新業務價值增4.8%。收報14.2元，升1.57%。

中銀香港（2388）首季提取減值準備前多賺15.6%息0.29元，淨息差收窄6點子。創52周高，見32.25元，收報32.2元，升4.04%。

香港電訊（6823）：與銀河航天在港成功完成低軌衛星測試。創52周高，見11.1元，收報11.04元，跌0.54%。

中石油（0857）首季多賺2.3%至468億人幣。收報5.94元，升2.41%。

中海油（0883）首季股東淨利潤跌8%至363.5億人幣。收報16.76元，升0.12%。

OSL集團（0863）推出OSL Pay，進軍歐洲加密支付市場。收報11.24元，升2.93%。

破頂股表現

破頂股包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見7.83元，收報6.85元，跌6.16%；上美股份（2145）創上市新高，見73.5元，收報67元，跌4.96%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.5元，收報1.47元，升1.38%；巨子生物（2367）創上市新高，見81.8元，收報80元，跌0.25%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.84元，收報0.82元，升9.33%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見199元，收報193.8元，跌2.07%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見30.15元，收報30.1元，升3.79%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1066.8元，收報1066.8元，升0.35%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1095.95元，收報1095.95元，升0.04%；恒生日本東證一百（3410）創上市新高，見5.22元，收報5.22元，升0.97%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1095.9元，收報1095.9元，升0.04%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1058.15元，收報1058.15元，升0.01%；中銀香港（2388）創52周高，見32.25元，收報32.2元，升4.04%；康師傅（0322）創52周高，見14.24元，收報14.04元，升0.57%；廸生創建（0113）創52周高，見6.88元，收報6.84元，升43.1%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.18元，收報5.17元，升1.77%；東方企控集團（0018）創52周高，見0.485元，收報0.385元，升2.67%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.315元，收報0.3元，升20.97%；達力集團（0029）創52周高，見14.16元，收報14.14元，升3.97%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.32元，收報4.32元，升3.35%；迪生創建（0113）創52周高，見6.88元，收報6.84元，升43.1%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.435元，收報0.43元，升6.17%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見32.25元，收報32.2元，升4.04%；康師傅（0322）創52周高，見14.24元，收報14.04元，升0.57%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.11元，收報0.125元，升7.76%；中滙集團（0382）低見1.39元，收報1.4元，跌2.78%；中國衛生集團（0673）低見0.132元，收報0.14元，跌3.45%；FUTURE BRIGHT（0703）低見0.113元，收報0.12元，跌0.83%；漢港控股（1663）低見0.075元，收報0.082元，跌7.87%；卓爾智聯（2098）低見0.2元，收報0.22元，跌3.08%；中國石墨（2237）低見0.28元，收報0.285元，跌3.39%；華津國際控股（2738）低見0.18元，收報0.18元，跌8.16%；瑞和數智（3680）低見0.325元，收報0.33元，跌13.16%；宇華教育（6169）低見0.295元，收報0.3元，跌4.76%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.144元，收報0.144元，跌1.37%；卓能（集團）（0131）低見1.44元，收報1.44元，無升跌；香港生力啤（0236）低見0.67元，收報0.68元，跌1.45%；德永佳集團（0321）低見0.54元，收報0.57元，升5.56%；力豐（集團）（0387）低見0.46元，收報0.57元，無升跌；包浩斯國際（0483）低見0.16元，收報0.16元，跌0.62%；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；中國疏浚環保（0871）低見0.05元，收報0.098元，跌34.23%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；濟豐包裝（1820）低見3.5元，收報4元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，國茂控股（8428）收報0.69元，升53.33%；廸生創建（0113）創52周高，見6.88元，收報6.84元，升43.1%；REGAL INT'L（0078）收報0.64元，升37.63%；東方大學城控股（8067）收報0.33元，升32%；亦辰集團（8365）收報0.355元，升31.48%；長城微光（8286）收報0.097元，升29.33%；順泰控股（1335）收報0.174元，升27.01%；朗詩（0106）收報0.015元，升25%。

下跌異動股，包括，毅德國際（1396）收報1.24元，跌36.41%；中國疏浚環保（0871）見52周低0.05元，收報0.098元，跌34.23%；高雅光學（0907）收報0.106元，跌23.19%；熒德控股（8535）收報0.102元，跌21.54%；傳遞娛樂（1326）收報0.042元，跌17.65%；米蘭站（1150）收報0.099元，跌16.81%；智數科技集團（1159）收報0.475元，跌16.67%；亞太金融投資（8193）見52周低0.057元，收報0.07元，跌15.66%；新城市建設發展（0456）收報0.405元，跌15.63%；中國來騎哦（8039）收報0.101元，跌15.13%。

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