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本港首季負資產40741宗 創近22年新高

金管局公布，今年2025年第一季末負資產宗數為40741宗，按季上升6.13%，較去年第三季的40713宗略多，創2003年10月以來新高。當局指出，住宅樓價於今年首季下跌1.7%，負資產個案上升是預期內的現象，期內銀行業住宅按揭貸款的資產質素維持良好。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2024年第四季末的1,951億元，增加至2025年第一季末的2,059億元；負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2024年第四季末的145億元，增加至2025年第一季末的164億元。

金管局表示，上述負資產個案主要涉及按揭保險計劃下的貸款，按揭成數一般較高。按保計劃的原意，是按風險為本原則幫助市民置業。計劃對申請人的還款能力有嚴謹要求，申請人需要符合特定資格，包括以50%為上限的供款與入息比率。如果要敘造超過八成樓價的按揭保險，按保計劃對申請人更設有額外的要求，包括必須為首次置業及固定受薪人士。

截至2025年3月底，整體按揭貸款拖欠比率只有0.13%，負資產個案的拖欠比率亦只有0.17%，金管局指仍然維持於低水平，反映絕大部份按揭貸款的借款人都能如期還款，銀行按揭業務風險可控。

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