總結首季，銀行貸款與墊款總額按季上升0.6%，包括貿易融資的在港使用貸款繼上季下跌0.1%後，在2025年第1季按季上升0.5%。按經濟用途分析，對金融公司的貸款上升，而對建造業、物業發展與投資的貸款則下跌。由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。

存款方面，截至3月底的銀行存款總額按月上升0.8%，港元存款上升1.6%，外幣存款則上升0.1%。2025年第1季，存款總額及港元存款分別上升3.5%及5.1%。金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

本港人民幣資金池按月減少7.3%至9598億元人民幣，主要反映企業資金流動。3月跨境貿易結算的人民幣匯款總額為11,840億元人民幣，而2月份為10,641億元人民幣。

3月港元貨幣供應量M2及M3均上升1.5%，與去年同期比較均上升7.7%。3月經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.8%，與去年同期比較上升7.0%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於3月均上升0.7%，與去年同期比較，M2及M3均上升10.8%。

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