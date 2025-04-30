證監會共接獲25份來自本地和海外的市場參與者的意見書，其中包括莊家、資產管理人、業界組織及其他持份者。是次諮詢已於2025年3月28日結束，隨著完成及發表諮詢總結，將視乎立法程序的進度，新持倉限額預期將於2025年7月生效。

在諮詢內回應者大力支持有關建議，並指出相關修訂將加強市場流動性，提升對沖效率，並促進市場進一步增長。證監會在考慮所接獲的意見，過往及潛在的市場增長，以及市場參與者的持倉限額使用情況後，將著手落實有關建議。為此，證監會將修訂《證券及期貨（合約限量及須申報的持倉量）規則》及《持倉限額及大額未平倉合約的申報規定指引》。

證監會市場監察部執行董事梁仲賢先生表示，證監會致力建立一個既能維護金融市場穩健，亦能支持其發展的靈活及健全的監管框架。有關的優化措施將鞏固香港作為領先的全球風險管理中心的地位；同時，當局將對市場運作維持嚴密監察及審慎監控。

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