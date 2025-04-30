大家樂（0341）發盈警，預期截至2025年3月底的年度純利按年下降不超過30%，上財年純利為3.305億元；純利下降已包括較去年增加的投資物業公平值虧損。
大家樂指，受經濟不景和消費情緒低迷影響，香港及中國內地的餐飲業在回顧年度表現大幅回落。香港市民外遊消費的趨勢令客流量下滑，加上內地市場的激烈價格競爭，進一步惡化了行業環境，對集團回顧年度的盈利表現帶來顯著壓力，尤以下半年傳統節假日旺季期間對速食及休閒餐飲業務的影響最為明顯。
大家樂指，儘管市場環境困難， 集團內地業務展現出韌性，有效維持合理的利潤率，並穩步拓展大灣區的分店網絡。公司明白香港及內地餐飲市場環境已出現根本性轉變，並漸趨成為新常態。集團正因應新的營運環境，積極強化業務模式，注重提升營運效率、靈活性和敏捷性，以快速適應不斷轉變的顧客消費行為和市場需求。集團將持續優化分店網絡，開拓新店舖模式，在具潛力的地點尋求發展機遇， 並整合表現欠佳的門店。憑藉其多元化的業務組合，全面滿足不同客戶需求，以及在香港及大灣區穩健發展的平台，集團有信心能夠應對當前挑戰，並在新的市場常態中實現持續增長與發展。
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