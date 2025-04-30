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吉利售非核心業務投資予李書福 作價共8400萬人幣

吉利（0175）公布關連交易，旗下附屬浙江吉潤、主要股東李書福擁有的吉利汽車集團與浙江吉曜訂立股權轉讓協議，浙江吉潤及吉利汽車集團分別向浙江吉曜出售非核心業務投資「吉利欣旺達」之41.5%股權及28.5%股權，代價分別為4980萬元人民幣（下同）及3420萬元。出售事項完成前，吉利欣旺達由浙江吉潤擁有41.5%權益，於出售事項完成後，吉利將不再擁有吉利欣旺達之任何權益。

吉利汽車集團及浙江吉曜均由李書福及其聯繫人最終實益擁有。李書福為吉利執行董事兼持有公司已發行股本約41%之主要股東。

吉利欣旺達為一間於中國成立之有限公司。其主要業務為開發、生產及銷售油電車電 芯、電池模組及電池包。

集團指，已進入戰略轉型的新階段，業務重心轉向增強核心汽車業務的競爭力。在此轉型過程中，集團採取多項舉措，精簡運營、優化資源配置及提升集團於高度競爭汽車 行業中的市場地位。

為推動戰略轉型，集團對旗下各業務板塊進行全面梳理，明晰業務定位，調整優化業 務結構，並推進內部資源的深度整合和高效利用，旨在提升品牌聚焦，強化核心業務投資，剝離非核心業務投資，提高資源效率。

吉利欣旺達目前主要向吉利控股集團旗下其他品牌供應產品，而集團旗下品牌較少使用其產品，因此協同效果弱。出售吉利欣旺達股權，有助於集團剝離非核心業務投資，令集團能夠專注於主 營業務及優化現金流。

出售事項完成後，集團將能夠更高效地集中及整合資源，避免冗餘開支及投資，更好地相互協同。

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