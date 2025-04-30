在貨幣政策方面，他認為第二季存在降準與減息的空間。具體而言，降準幅度第二季可能為50個基點，並於下半年再降50個基點。而LPR則可能在第二季下調10個基點，下半年再進一步下調20個基點。

另外，他認為中國有必要提振內需，因目前居民消費僅佔GDP的38%至40%，歐美與日本等國家則有五六成。他指出，中國儲蓄率高於40%，而全球平均僅約25%，反映出居民缺乏安全感，主因之一是社會保障體系相對薄弱，尤其對農村人口。此外，雖然房價經歷部分調整，但對不少家庭而言仍然偏高，房貸支出與儲蓄進一步抑制了消費意願。

他指出，改善勞動市場可從幾個方面着手，例如鼓勵國有企業擴大招聘、提高工資。此外，年初亦曾推出鼓勵民營企業加薪的政策，雖然並非所有企業有能力執行，但至少可釋放出積極正面的信號，穩定市場預期。他亦提到，未來若能逐步完善社會保障、推動養老與教育制度改革，並提升中低收入家庭的可支配收入，有助於降低儲蓄率並釋放消費潛力。

至於人民幣走勢，星展首席中國及香港經濟學家紀沫表示，中國政府大概率不會將人民幣貶值作為反制措施的一部分，除非貿易戰升級至無法控制的程度。

她指出，從今年年初至今，人民幣實際貶值幅度僅約0.06個百分點，顯示其匯率基本維持穩定。這背後反映幾個關鍵考量，首先中國希望人民幣保持相對穩定，不僅是維護本國經濟與金融體系的穩定，也希望人民幣作為亞洲貨幣發揮更大作用。其次，隨着全球對美元資產的不信任程度升高，人民幣計價資產的穩定性變得更具吸引力。

她續稱，中國手上其實擁有其他更具針對性的反制手段，未必要依賴人民幣貶值。例如，中國已展示對美國農業產品的精準反制能力，例如通過基因檢測與報關程序，能精確識別並拒收特定國家來源的大豆。此外，中國亦有能力取消特定飛機訂單等，這些措施均顯示出其政策操作空間與靈活性。紀沫強調，在當前局勢下，中國更傾向透過其他手段精準反制，而非透過貨幣貶值參與貿易對抗。

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